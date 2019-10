Uønsket og altædende krabbe fundet i Øresund

En uønsket gæst er blevet fundet i Øresund.

Det drejer sig om den lille, invasive art asiatisk strandkrabbe, der stammer fra kysterne ved Korea og Japan.

Ifølge akvariechef ved Øresundsakvariet og marinbiolog Jens Peder Jeppesen er der blevet fundet fem styk af den fremmede krabbeart inden for et »relativt lille areal«.

»Dette kunne indikere, at den asiatiske strandkrabbe allerede har fået rigtigt godt fat i Øresunds unikke natur,« udtaler Jens Peder Jeppesen i en pressemeddelelse fra Øresundsakvariet under Københavns Universitet.

FAKTA Den asiatiske strandkrabbe Den asiatiske strandkrabbe har et firkantet skjold på ryggen, der er omkring 3,5 til 4 centimeter bredt. Blandt artens særlige kendetegn er tre pigge på siden af skjoldet. Sammenlignet med almindelige strandkrabber, som dem, der naturligt findes i danske farvande, sidder øjnene på de asiatiske strandkrabber længere fra hinanden. Krabbens skjold varierer i farve fra grøn til lilla, orangebrun eller rødlig. Kilde: Miljøstyrelsen FOLD UD

Han forklarer, at det typisk er årsag til bekymring, når en ny art på kort tid udvider bestanden i stor stil. Andre steder har krabben opnået en tæthed på op mod 150 krabber per kvadratmeter, og ifølge TV 2 Lorry kan én krabbe lægge æg tre gange om året og få op til 50.000 unger per gang.

Og så er den tilmed hårdfør, forklarer Jens Peder Jeppesen:

»Den har udvist ekstrem stor tolerance over for både vandets saltholdighed og temperatur, og man har for eksempel fundet den ved både 0 og 25 grader i vandtemperatur.«

Kan udkonkurrere andre arter

Den asiatiske strandkrabbe er karakteriseret som en invasiv art i Danmark.

Det betyder, at den ikke har naturligt hjemme i de danske farvande, og at den potentielt kan skade biodiversiteten ved at udkonkurrere hjemmehørende arter såsom den almindelige strandkrabbe.

Ifølge Miljøstyrelsen er det vanskeligt at udrydde den asiatiske strandkrabbe, når først den har slået sig ned i et område, men Jens Peder Jeppesen mener, at vi bør sætte vores lid til torsken.

»For eksempel kan man forestille sig, at vores allestedsnærværende torsk begyndte at æde den asiatiske strandkrabbe, ligesom vores almindelige danske strandkrabbe bliver ædt i millionvis af de sultne torsk i efterårsmånederne,« udtaler akvariechefen i pressemeddelelsen.

Her bliver det også fortalt, at den asiatiske strandkrabbe er »stort set altædende«.

Har invaderet Vadehavet

Ifølge Jens Peder Jeppesen er de asiatiske strandkrabber kommet til Øresund med store fragtskibe. Når skibene sejler mellem Europa og Asien, fylder de nogle gange deres store ballasttanke med vand, som så bliver fragtet med til den anden ende af verden.

Arten blev også fundet ved Esbjerg Havn i 2015. Sidste år beskrev Danmarks Radio, hvordan de asiatiske strandkrabber siden har gjort deres indtog i stor stil ved Vadehavet.

»I starten, da de blev opdaget, skulle vi lede længe efter dem, og nu kan vi stort set ikke vende en østers uden at finde en håndfuld,« sagde Thomas Brændgaard, der er biolog og naturvejleder på Vadehavscentret, til DR.

Den invasive asiatiske strandkrabbe kan ses i Øresundsakvariets udstilling.