Ung mand og teenagepige er dræbt i færdselsulykke i Randers

To unge har mistet livet i en færdselsulykke i Randers tidligt søndag morgen.

Det oplyser Østjyllands Politi på det sociale medie X.

- Der er tale om en mand på 20 år og en pige på 16 år som begge to desværre er afgået ved døden. Der arbejdes fortsat på stedet, lyder det i opslaget udsendt ved otte-tiden.

Ulykken er sket på Udbyhøjvej ud for nummer 164. Politiet fik den første anmeldelse klokken 04.39.

Vagtchef ved Østjyllands Politi René Ludvig fortalte tidligere på morgenen Ritzau, at der var tale om en alvorlig ulykke.

- To personer er kørt galt. Meget alvorligt. Det er formentlig på grund af høj hastighed og så det våde underlag med blade og vand på vejen. Det er den umiddelbare tese, sagde han.

De to personer har siddet i den samme personbil, og der har ikke været andre trafikanter involveret i ulykken, oplyste vagtchefen. Bilen kørte ind i et træ i vejkanten.

I sager om alvorlige ulykker sendes ofte en bilinspektør ud for at lave opmålinger og andre undersøgelser i et forsøg på at få fastlagt hændelsesforløbet så præcist som muligt.

/ritzau/