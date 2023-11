Under ægteskab i 12 år blev kvinde mishandlet og voldtaget

En kvinde blev mishandlet og flere gange voldtaget under sit 12 år lange ægteskab med en nu 36-årig afghansk mand.

Det har Østre Landsret slået fast i en dom, der er afsagt tirsdag, oplyser Statsadvokaten i København.

Han er blevet straffet med fængsel i seks år, ligesom han udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Forbrydelserne skete på parrets bopæl i Ballerup. Her blev også parrets datter udsat for vold, fra hun var syv år gammel.

Dommen er en stadfæstelse i forhold til det resultat, som Retten i Glostrup nåede frem til i marts sidste år. Manden havde anket til landsretten for at blive frifundet.

Undervejs i sagen har han for eksempel forklaret, at nogle skader på kvinden i november 2020 skyldtes, at hun havde åbnet en dør i hovedet på sig selv, så hun besvimede.

Efter denne episode flygtede kvinden med sine døtre til et krisecenter, er det tidligere kommet frem.

Hun levede under forfærdelige forhold, har en anklager fra Københavns Vestegns Politi tidligere konstateret.

/ritzau/