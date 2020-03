Udsolgt flere steder: Sådan laver du din egen håndsprit

Noget af det bedste til at undgå coronavirus er god håndhygiejne, hvilket flere eksperter og myndigheder da også har påpeget.

Det allerbedste er således en grundig håndvask med vand og sæbe, og at man efterfølgende tørrer hænderne med et rent håndklæde eller med papirhåndklæder. Se en guide til dette her.

Er man ikke i nærheden af en håndvask, kan man med fordel bruge håndsprit. Desværre har netop håndsprit været udsolgt i flere af landets apoteker, i Matas samt i Coops butikker. Matas, Coop og apotekerne arbejder på sagen, og har alle lovet, at der snart kommer mere håndsprit på hylderne.

I mellemtiden er det dog muligt at fremstille sin egen håndsprit. Berlingske har talt med Daniel Bar-Shalom, der er lektor i fysiologisk farmaci, ved Københavns Universitet. Ifølge ham kan man fint fremstille håndsprit med ingredienser man kan købe i supermarkedet, apoteket og Matas.

»De tre primære ingredienser er sprit, glycerin og brintoverilte. Spritten kan være isopropylalkohol eller almindelig husholdningssprit (ethanol) – den mest effektive koncentration til hånddesinficering er 60 til 80 procent. Brintoverilten skal være i den opløsning, man køber i Matas, en treprocents opløsning. Brintoverilten kan dog udelades, men er med til at holde håndspritten steril. Glycerinen er derimod vigtig, fordi den fugter huden, som ellers kan tage skade, idet sprit fjerner hudens naturlige fedt,« forklarer Daniel Bar-Shalom.

Normalt er den håndsprit, man kan købe, fremstillet som en gel, og denne er ikke helt så let at fabrikere derhjemme:

»I sin tid lavede jeg et solfilter som gel, baseret på vand og alkohol. Det var virkeligt svært, og derfor ved jeg, at det er meget svært at fremstille en gel af vand og alkohol, især derhjemme. Den håndsprit, man kan lave derhjemme, vil derfor være flydende,« siger Daniel Bar-Shalom, der understreger, at flydende håndsprit virker lige så godt, men er lidt mere besværlig at bruge:

»Det er mere bekvemt at bruge en gel end end væske, fordi væsken vil dryppe af. Der er dog intet, der peger på, at gel beskytter lige så godt som håndspritvæske,« siger han.

Det muntre køkken?

Ingredienserne man skal bruge, kan købes i supermarkeder eller i kæder som Matas:

Isopropylalkohol 99 procent eller husholdningsprit (ethanol eller ethylalkohol fra Borup og andre) 93 procent.

husholdningsprit (ethanol eller ethylalkohol fra Borup og andre) 93 procent. Glycerin – kan købes i kæder som blandt andet Matas.

Brintoverilte tre procent – kan købes i kæder som blandt andet Matas. Brintoverilte er en smule ætsende, så man skal være forsigtigt, når man blander. Stoffet kan desuden blege hud og tekstiler.

Demineraliseret vand, alternativt kan almindeligt vand anvendes.

Hvis man bruger isopropylalkohol

1) I et glas på cirka 240 ml eller i et målebæger blandes:

40 ml eller cirka tre spiseskefuld brintoverilte tre procent.

15 ml eller en spiseskefuld glycerin.

Fyld glasset op, eller fyld målebægeret til cirka 240 ml-stregen med demineraliseret vand

2) Indholdet hældes over i en enlitersbeholder, og der fyldes op til enliterstregen med isopropylalkohol.

Hvis man bruger husholdningssprit på 93 procent

1) I målebæger eller et glas på cirka 240 ml blandes:

40 ml eller cirka tre spiseskefuld brintoverilte tre procent.

15 ml eller en spiseskefuld glycerin

Fyld glasset totredjedele med demineraliseret vand, eller til 160 ml-stregen i målebægeret

2) Indholdet hældes over i en enliterbeholder, og der fyldes op til enliterstregen med husholdningssprit.

Herefter kan blandingen fyldes på en rengjort sprayflaske og anvendes til hånddesinfektion.