Udsatte ældre rammes af udvandet testplan for plejehjem: »Det handler jo om menneskeliv«

Ældre på plejehjem i stærkt smitteplagede kommuner passes af medarbejdere, som ikke testes for corona i det hyppige og systematiske omfang, der ellers var lagt op til for at beskytte de skrøbelige beboere mod at blive ramt af den frygtede virus.

I al ubemærkethed er der blevet åbnet for, at kommuner med mange smittede alligevel ikke behøver at teste medarbejdere på deres plejehjem hver anden uge, men kan nøjes med at gøre det hver sjette uge.

Det har blandt andet været tilfældet for kommuner i hovedstadsområdet, der har et højt smittetryk, og det udløser hård kritik fra Alzheimerforeningen.

»Det er meget betænkeligt og bekymrende, at man skruer ned på testaktiviteten. Jeg kan godt forstå, det skaber utryghed blandt beboere og pårørende. Det er helt afgørende, at man ikke slækker på beskyttelsen af de allermest sårbare patienter i forhold til at hjælpe personalet til at undgå at trække smitten ind på plejehjemmene,« siger direktør Nis Peter Nissen.

Ifølge en aftale fra juni mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening skulle medarbejderne i »røde« kommuner med mange coronasmittede – 20 eller derover nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge – testes hver 14. dag, mens medarbejdere i mindre smitteplagede »grønne« kommuner skulle testes hver sjette uge.

Efterfølgende, i september, er der imidlertid indgået en form for udmøntningsaftale, hvor det i et »supplerende« notat beskrives, at man i hvert tilfælde skal vurdere, hvorvidt aftalen skal følges, som den er, eller der kan afviges fra den – efter aftale mellem de pågældende kommuner og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Aktuelt er 76 af 98 kommuner »røde«, men styrelsen meddeler, at man ikke i øjeblikket er i stand til at oplyse, hvor mange »af de røde« kommuner der har eller har haft en aftale om kun at teste plejepersonale hver sjette uge.

Styrelsen oplyser, at man blandt andet kan fravige fra kravet om test hver anden uge i små kommuner, hvor incidensen kommer op over 20, hvis der blot er få smittede i en enkelt familie.

Ifølge notatet kan der også foretages en prioritering af testningen »efter risiko« inden for en kommune.

Berlingske har dog kendskab til, at der også har været kommuner med større udbrud, som har fået grønt lys til blot at teste hver sjette uge.

Højrød kommune skulle kun teste hver sjette uge

Det er blandt andet tilfældet i Herlev, der ellers nærmest er højrød.

Her er der de seneste syv dage registreret 29 nye smittede, hvilket giver en såkaldt incidens på hele 100 pr. 100.000.

Kommunen har gennem længere tid befundet sig omkring top 10 over kommuner herhjemme med det højeste smittetryk.

Alligevel har Herlev ikke skullet teste sine medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen så hyppigt og systematisk, som der var lagt op til i »røde« kommuner.

Kommunen oplyser til Berlingske, at man nøje følger de anvisninger, kommunen modtager fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Styrelsen for Patientsikkerhed har i perioden, siden Herlev Kommune senest kom i rød kategori, anvist, at Herlev Kommune skulle fortsætte med testning hver sjette uge af personale på sundheds- og ældreområdet,« skriver man i en e-mail.

Kommunen oplyser dog også, at man nu har skiftet kategori.

I onsdags meddelte Styrelsen for Patientsikkerhed, at man ændrede sin anvisning, hvorfor Herlev Kommune overgår fra test af ansatte på sundheds- og ældreområdet hver sjette uge til test hver 14. dag, oplyser kommunen.

Ændringen skete i øvrigt dagen efter, at Berlingske havde henvendt sig til styrelsen for at høre nærmere til den lave testfrekvens i blandt andet Herlev – og i Gentofte.

Et tilsvarende forløb har der således også været i Gentofte, hvor der de seneste syv dage er registreret 29 smittede, svarende til en incidens på 39 pr. 100.000, og hvor nogle pårørende til ældre på plejehjem har været utrygge over den sporadiske testning.

Her oplyser kommunen i en e-mail, at man følger myndighedernes anvisninger i forhold til ny coronavirus.

I den forbindelse har Styrelsen for Patientsikkerhed informeret kommunerne i Region Hovedstaden om, at et skifte fra grøn status til rød status ikke automatisk fører til, at man overgår til testning af medarbejdere hver anden uge, oplyser Gentofte Kommune.

En stigning i testkadencen skal altså ske efter en konkret henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som ligeledes i onsdags henvendte sig til Gentofte Kommune med henblik på, at øge testningen blandt medarbejdere »i plejeboliger og hjemmeplejen, så medarbejderne fremover testes hver anden uge«.

»Dette arbejde er påbegyndt,« oplyser kommunen.

FAKTA Røde og grønne kommuner Sådan er principperne for test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen, hvor kommunerne opdeles i to kategorier: Rød: Personale, der arbejder i kommuner med 20 eller derover nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge, testes minimum én gang inden for to uger og testes hver anden uge, indtil kategorien ændres.

Personale, der arbejder i kommuner med 20 eller derover nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge, testes minimum én gang inden for to uger og testes hver anden uge, indtil kategorien ændres. Grøn: Personale, der arbejder i kommuner med under 20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge, testes med henblik på overvågning hver sjette uge. Hvis særlige forhold taler herfor, for eksempel smitte tæt på kommunegrænsen, øges testintensiteten. Kilde: Aftale om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen FOLD UD FOLD UD

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke heller ønsket at uddybe, hvordan man ellers har håndteret den praksis, der er med at lempe kravene til, hvor hyppigt smitteplagede kommuner skal coronateste sine medarbejdere.

Aftalen i juni blev indgået efter, at der i løbet af foråret havde været hård kritik af, at helt op imod hver tredje coronarelaterede dødsfald var sket blandt beboere på plejehjem, og at der således ikke var blevet passet ordentligt på den mest sårbare gruppe af ældre.

I den pressemeddelelse, der blev udsendt sammen med aftalen om systematisk testning af plejepersonale i alle landets kommuner, fremhævede sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) direkte, at »vores ældre og sårbare medborgere har betalt en meget høj pris for coronapandemien«.

»Derfor er det vores pligt som samfund at gøre vores yderste for at sikre deres velbefindende og sikkerhed bedst muligt. Og samtidig skal vi også beskytte vores plejeansatte, der gør så vigtigt et arbejde,« lød det fra ministeren.

Karina Adsbøl (DF), ældreordfører »Det er nogle af de mest sårbare mennesker, vi har, og derfor burde der være langt bedre styr på testningen. «

I forbindelse med aftalen blev det også understreget, at testprogrammet i de kommuner, der overstiger et bestemt niveau af smittede, iværksættes »med det samme«.

På det tidspunkt, i slutningen af juni, var der dog også blot én enkelt »rød« kommune.

I august og især i september steg antallet af smittede voldsomt, så cirka tre ud af fire kommuner efterhånden er »røde« og har 20 eller flere nye smittede pr. 100.000 indbyggere.

Samtidig har testsystemet generelt oplevet et stigende pres fra danskere, der ønsker at blive testet.

Det har skabt ventetider både på testtider i »de hvide telte« og på at få svar på prøverne.

Kilder vurderer, at det pres også kan være en faktor i forhold til at holde igen med testningen på plejehjemmene.

I notatet hedder det også, at »i tilfælde af væsentligt pres på den samlede testkapacitet, afklares prioritering af den regelmæssige testning i dialog mellem kommune og region med STPS (Styrelsen for Patientsikkerhed, red.) som rådgiver«.

Man har været alt for langsomme

På Christiansborg lyder der også hård kritik af, at det trækker ud med at komme i gang med testprogrammet på plejehjemmene, og at aftalen om hyppige, systematiske test er blevet udvandet.

»Det er grotesk. Planlægningen har været dårlig, og man har været alt for langsom med at komme i gang med at teste. Det handler om menneskeliv. Det er nogle af de sårbareste mennesker, vi har, og derfor burde der være langt bedre styr på testningen. For eksempel kunne man have sat sygeplejersker på plejehjemmene til at teste deres kolleger,« siger DFs ældreordfører, Karina Adsbøl.

Det har været regeringen, der har presset på og ønsket at indføre en generel ordning, hvor personale på plejehjem og i hjemmeplejen med kontakt til sårbare borgere testes jævnligt som led i overvågningen af epidemien og beskyttelse af de borgere, der er mest udsat for at blive alvorligt syge, hvis de rammes af covid-19, fremgår det af aftalen fra juni.

I en e-mail konstaterer sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at »hvis der skal fraviges fra den helt klokkeklare regel om systematisk test på plejehjem, skal det være på baggrund af konkret sundhedsfaglig rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed«.

»Det må ikke og kan aldrig være op til kommunerne, og jeg accepterer derfor ikke, at der er tale om en udvanding af aftalen,« siger han.

Magnus Heunicke peger også på, at regeringen med en opdateret teststrategi understreger, at der er en stor testkapacitet til rådighed, »som vi også kan rykke rundt og bruge dér, hvor der er størst behov«.

»Det er helt centralt, at frontpersonalet i ældreplejen testes systematisk, så vi kan forhindre, at smitten bryder ud blandt vores mest sårbare ældre,« siger han.

I den nye teststrategi lægges der op til at sætte antallet af test i vejret i løbet af efteråret. Desuden vil dele af kapaciteten blive reserveret til blandt andet regelmæssig test af medarbejdere på plejehjem.