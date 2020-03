Udbruddet af coronavirus har afsløret et kæmpe tabu – og nu kræver eksperter en svær diskussion

Godmorgen og velkommen til lørdagens nyhedsoverblik.

I dagens overblik skal vi forbi en historie om, at tusindvis af danskere nu ser deres pensionsopsparing skrumpe ind. Derudover skal vi runde en historie om forskellige forudsigelser, som blandt andet lyder, at nedlukningen af Danmark ikke slutter foreløbig, at kuren mod coronavirus kan være på vej, og at økonomien får brug for en respirator, når de coronasyge er ude af den.

Og så skal vi diskutere coronakrisens store tabu.

Vi lægger ud med en dyster nyhed fra Wall Street. Da den amerikanske børs lukkede fredag aften, stod det klart, at indekserne i denne uge sammenlagt er faldet med 15 og 17 procent – på blot fem dage. Det gør det alt i alt til den værste uge på Wall Street siden oktober 2008 under finanskrisen, skriver The Guardian.

Fredag aften meddelte Christiania, at de lukker for besøgende fra lørdag kl. 12.00 og de følgende uger, mens coronaepidemien står på. Det skyldes, at for mange unge mennesker samles i fristaden, skriver Christiania i en pressemeddelelse.

Det skete, mens du sov

Trump gav journalist møgfald for at spørge til virusbudskab

USAs præsident, Donald Trump, kaldte fredag NBC News' udsendte en »forfærdelig journalist«, da han spurgte præsidenten, hvad han ville sige til amerikanere, som er bange for coronavirussen.

»Jeg synes, at det er et grimt spørgsmål. Jeg synes, at det er et meget dårligt signal, du sender til det amerikanske folk.«

»De søger svar, og de søger håb. Og du driver sensationsjournalistik,« sagde Trump, hvorefter han blandt andet sagde til reporteren, at han »burde skamme sig«.

Ansat i Mike Pences stab er testet positiv for coronavirus

En ansat i den amerikanske vicepræsident Mike Pences stab er testet positiv for coronavirus. Dog har hverken Mike Pence eller præsident Donald Trump haft tæt kontakt med den pågældende person.

Sagen om den smittede person i Mike Pences stab er den seneste coronavirussag, der har strejfet den amerikanske ledelses inderste cirkel.

Således blev en deltager på en politisk konference i sidste måned med Trump og Pence testet positiv, mens flere politiske personer, der regelmæssigt mødes med præsidenten og vicepræsidenten er gået i forebyggende selvisolation.

Myndigheder lukker Bondi Beach for at hindre virusspredning

Sydneys berømte Bondi Beach bliver midlertidigt lukket, idet de australske myndigheder forsøger at slå ned på folk, der ignorerer rådet om at holde afstand til andre på grund af coronavirus.

Beslutningen fra de australske myndigheder kommer, efter at tusindvis af strandgæster fredag ignorerede myndighedernes opfordring.

Også andre strande med plads til flere end 500 mennesker vil ligeledes blive lukket midlertidigt.

Opdaterede tal

Her en update på de seneste tal om udbredelsen af coronavirussen i Danmark og i verden.

Antal bekræftede smittede i Danmark: 1.255

Antal helbredte i Danmark: 1

Antal døde i Danmark: 9

Antal bekræftede smittede på verdensplan: 275.434

Antal helbredte på verdensplan: 88.256

Antal døde på verdensplan: 11.399

Kilde: Statens Serum Institut og Johns Hopkins University.

Nu kommer regningen for de nye pensionstyper

Det har været en lang sød drøm, som nu er brat afløst af et mareridt.

Tusindvis af danskere ser nu deres pensionsopsparing skrumpe ind, i takt med at finansmarkederne er ude i den største nedtur i årevis. Og det er en brutal opvågnen med op til tocifrede procentfald i pensionsopsparingerne.

Aktier og obligationer har stort set været på én lang optur siden finanskrisen. Samtidig har pensionsselskaberne flyttet tusinder af danskeres pensionsopsparing fra den traditionelle gennemsnitsrente til såkaldt markedsrente – en pensionstype, der følger finansmarkedernes udsving.

Heunicke giver misvisende belæg for grænselukning

En redegørelse fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kaster nu lys over, hvilket sundhedsfagligt belæg regeringen mener at have for sin beslutning om delvist at lukke grænserne.

Her henviser ministeren til, at det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -Kontrol (ECDC) har anbefalet EU-landene at indføre såkaldte »social distancing«-tiltag i kampen mod coronavirus. Det vil sige tiltag, der mindsker den fysiske kontakt mellem mennesker.

Ministeren fremhæver, at ECDC i sin seneste risikovurderingsrapport skriver, at sådanne tiltag blandt andet bør omfatte »aflysning af ikke-essentielle rejser«. Men den udlægning af anbefalingerne undsiger ECDC. Faktisk anbefaler ECDC slet ikke grænselukninger, skriver Information.

Ifølge Bjørn Melgaard, der har haft direktørstillinger i WHO i 11 år, er der derfor reelt ingen faglig begrundelse for grænselukningen.

I kampen mod den usynlige fjende kommer svarene drypvis

Nedlukningen af Danmark slutter ikke foreløbig, kuren mod coronavirus kan være på vej, og økonomien får brug for en respirator, når de coronasyge er ude af den.

Og antallet af spørgsmål er stadig langt flere end svarene. Hvornår slutter det? Hvad bliver regningen økonomisk og menneskeligt? Kan hospitalerne klare det? Kommer der nye indgreb, finder lægevidenskaben snart en kur eller en vaccine?

Berlingske beskriver forudsigelserne for verden efter pandemien.

Stadigt flere yngre mennesker bliver smittet

I Norge er to af de coronaindlagte under 24 år. I USA er en tredjedel af de smittede under 44 år.

Stadigt flere yngre mennesker bliver smittet med coronavirussen verden over. Værst ser det ud for mændene, som rammes oftest og ifølge statistikkerne oftest må på hospitalet. Men de første erfaringer viser entydigt, også i Danmark, at det er ældre og folk med andre sygdomme, som har størst risiko for at dø af smitten.

Prisen for et menneskeliv er coronakrisens store tabu

Vi er nødt til at se i øjnene, at en verdensomspændende økonomisk krise kan resultere i flere dødsfald end selve coronavirussen.

Derfor er vi nødt til at tage en svær diskussion om krisehåndteringens omkostninger og nytteværdi. Og den diskussionen bør helst tages med det samme.

Sådan lyder advarslen og opfordringen fra økonomiprofessorer, lederskribenter og forfattere.

Dagens guide

Der er nok mange af os, der har brug for nogle gode råd til, hvordan vi skal komme igennem de næste uger som socialt isolerede.

»Coronakrisen er en anledning til at tage fat på det personlige dannelsesprojekt og fylde sindet med andet end KPIer, indbetalinger på pensionsordningen og søde forbrugsdrømme om en masse ragelse, vi alligevel aldrig havde brug for,« skriver Anna Sophia Hermansen.

