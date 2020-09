»Udanske« tendenser på nordsjællandske kirkegårde: »Det skal ikke koste spidsen af en jetjager«

Hans-Henrik Nissen er bekymret. Hans arme flyver ud til siden, når han taler om den udvikling, han har været vidne til gennem tre årtier.

»Noget er i opbrud,« siger han med kraftig stemme.

Som præst er Hans-Henrik Nissen vant til at tale højt og tydeligt, så alle i kirken kan høre ham. Nu taler han højt og tydeligt i sin stue i Rungsted.

»Vi har alle så travlt, at vi ikke længere giver os tid til at mindes dem, der gik forud for os. Kirkegården er ikke længere stedet for eftertanke, taknemmelighed og respekt, men er for mange blevet nærmest en sten i skoen. Vi ønsker ikke at ligge nogen til last, derfor vælger vi en urne i fællesgraven - uden en sten - så dem, der er tilbage, ingen forpligtelser har,« siger han.

Kirkegårdene har ændret sig markant med tiden. Efterhånden er der langt mellem de klassiske grave, for flere og flere vælger at blive lagt i jorden på de ukendtes grav eller at blive spredt over havet. Ifølge Hans-Henrik Nissen er det et ærgerligt brud med en »fin« gammel tradition.

For nylig beskrev Berlingske, hvordan priserne på kirkegårdene i Rudersdal kommune er steget eksplosivt, efter kommunen for tre år siden fjernede det kommunale tilskud. Som konsekvens står nogle skødehavere til at skulle betale over 200.000 kroner for at blive kistebegravet med deres familier.

»Nu er en kirkegård kun for de meget rige,« sagde en skødehaver til Berlingske.

FAKTA Rudersdal kommunes kirkegårdsbudget: Tilbage i 2016 – da kommunalbestyrelsen valgte at fjerne tilskud til gravstederne – regnede kommunen med at bruge knap 13 millioner på Rudersdals fem kirkegårde. Brugerbetalingen dækkede dengang omkring 7,5 millioner. Taksterne blev hævet markant for at dække udgifterne plus én ekstra million til fremtidige investeringer. Altså har skødehaverne siden skullet betale cirka 6,5 millioner mere. Kilde: (Rudersdal kommune) FOLD UD FOLD UD

Egentlig vil Hans-Henrik Nissen ikke blande sig for meget i, hvad der foregår i nabokommunen Rudersdal. Nu gør han det alligevel, for han frygter at flere vil vælge Folkekirken fra, hvis det bliver for dyrt at komme i jorden.

Af samme grund har han gjort det gratis for medlemmer af Folkekirken at få en gravplads og komme i jorden i hans provsti. Gennem kirkeskatten har de allerede betalt for deres grav, mener han.

Hans-Henrik Nissen, som er provst i Fredensborg provsti, bor kun 100 meter fra Rungsted kirke, hvor han holder gudstjenester. Hans præstekjole har hænger altid til venstre i entréen ved siden af hunden Milles kurv.

Spidsen af en jetjager

Siden Hans-Henrik Nissen blev præst i Rungsted har han boet i tjenesteboligen overfor Rungsted Kirke. Den hvide bygning er med sine 300 kvadratmeter iøjnefaldende. Den understreger, at provstiet er et af landets mest velhavende.

For 13 år siden blev han provst af Fredensborg provsti - som består af Fredensborg og Hørsholm kommune. Her har borgerne siden starten af sidste år kunnet få en gravplads gratis, såfremt de er medlemmer af Folkekirken.

Hans-Henrik Nissen har valgt at gøre det gratis af to årsager: For at bevare folk i Folkekirken, og for at bevare kirkegårdene.

»Hvis de forsvinder, lider vi et kulturtab. Og de forsvinder, hvis det bliver så dyrt at komme i jorden, at folk hellere vil spredes over Øresund,« siger han og henviser til Rudersdal provsti.

Der er dog én vigtig forskel mellem de to provstier. I Fredensborg og Hørsholm står Folkekirken for driften af kirkegårdene, ligesom de gør over det meste af landet. Men i elleve af landets kommuner er kirkegårdene drevet af kommunerne. Rudersdal er en af dem. Her har kommunen tidligere givet et tilskud på 6,5 millioner, men for tre år siden fjernede de det igen, hvilket fik taksterne til at stige markant.

FAKTA De danske kirkegårde: Driften af kirkegårde i Danmark er et puslespil, og taksterne uigennemskuelige. I langt de fleste kommuner driver Folkekirken kirkegården, og her har mange menighedsråd og provstiudvalg valgt at dække »underskuddet« for de brugere, som er medlemmer af Folkekirken og dermed har betalt kirkeskat. Men i elleve af landets store kommuner såsom Rudersdal og København er kirkegårdene drevet af kommunen. Her skal kommunen enten selv give borgerne et tilskud gennem kommuneskatten - det gør man blandt andet i København og Gentofte - eller gøre det 100 procent brugerbetalt. Det sidste er tilfældet i kommuner som Lyngby-Taarbæk og i Rudersdal. Disse kommuner driver selv kirkegårdene: Aalborg, Esbjerg, Frederiksberg, Gentofte, Hillerød, København, Lyngby-Taarbæk, Odense, Randers, Rudersdal og Aarhus. Kilde: Kirkeministeriet FOLD UD FOLD UD

Flere borgere og repræsentanter fra kirken har udtrykt deres utilfredshed med prisstigningerne. Venstreborgmester Jens Ive har manet til ro. Han holder fast i, at kommuneskatten ikke skal finansiere kirkegårdene.

Hans-Henrik Nissen er uenig:

»Det, Rudersdal gør, er udansk. I Grundtvigs fædreland - hvor det er bedre, at få har for meget, end at mange har for lidt - hører det ikke hjemme. Vi bliver nødt til at være fælles om at drive visse aspekter af vores samfund: Skoler, hospitaler, veje. Men også i døden, hvor vi alle er lige. Det skal ikke være sådan, at folk ikke har råd til at komme i jorden,« siger han.

Men er det ikke fair nok, at kommunen ikke skal betale for, at nogle borgere vil begraves på en kirkegård?

»Det synes jeg ikke. Hvis kommunen har ansvaret for at drive den, har de et ansvar for at give tilskud, så det ikke koster spidsen af en jetjager at blive begravet, for det er ikke rimeligt.«

Rudersdal kommune har givet udtryk for, at de gerne ser, at menighedsrådet - altså Folkekirken - overtager driften af kirkegårdene. Er det ikke løsningen?

»Jo, i hvert fald for kommunen. Det ville helt klart være en win-win for dem, mens det ville være et tab for os. Jeg kan godt forstå, at min kollega i Rudersdal provsti ikke er særlig interesseret i det. Det er dyrt og besværligt, og det vil betyde, at de ville være nødt til at hæve kirkeskatten for at dække omkostningerne. Hvis de hæver skatterne, vil det betyde, at endnu flere melder sig ud af Folkekirken. Hvis jeg var provst der, ville jeg også sige nej tak.«

I Frederiksborg Amtsavis lægger borgmester Jens Ive op til, at Hans-Henrik Nissen går i dialog med provsten i Rudersdal.

Når Hans-Henrik Nissen en dag selv skal begraves, skal han begraves med manér. I fuld længde på et gravsted med en sten. Han bryder sig ikke om tanken om urnebegravelser. Det virker unaturligt, mener han.

Kirkegårdene er ikke længere hellige

Hvert fjerde år besøger Hans-Henrik Nissen provstiets kirkegårde for at føre syn. Her er tendensen tydelig: Med årene vælger flere og flere en billigere løsning, og flere vælger en kirkelig begravelse helt fra. Alligevel er knap 75 procent af danskerne stadig er medlem af Folkekirken, og knap 70 procent af unge bliver konfirmeret.

»Selvom kun to procent af danskerne bruger kirken om søndagen, er det stadig vigtigt for langt de fleste at blive begravet på en kirkegård. Hvorfor? Jo, fordi det hører med til at være dansk. Som en udlænding engang sagde til mig, så var han ikke et sekund i tvivl om at han her var havnet i et kristent land. Han sammenlignede det med at putte en sukkerknald i et glas vand og dreje rundt. Du kan ikke se sukkeret, men tager du en tår, kan du smage det,« siger Hans-Henrik Nissen.

Alligevel har kirkegårdene skullet udvikle sig, for mange ønsker ikke at blive begravet på samme måde som deres bedsteforældre blev det. Det skal være simplere, nemmere og billigere. Det hænger sammen med, at færre og færre gør en dyd ud af at besøge og vedligeholde deres families gravsteder, mener Hans-Henrik Nissen.

Det er udtryk for »en flygtighed i tiden«, lyder det. Danskerne flytter fra sted til sted, »køb og smid væk kulturen« er mere udbredt, og samtidig er familiebegrebet under opløsning: Det er blevet mere almindeligt, at børn ikke ser deres forældre, eller at søskende ikke taler sammen. De er alle tendenser, som påvirker måden vi anskuer døden på, mener provsten.

»Kirkegårdene er ikke hellige på samme måde, som de var før i tiden. Respekten omkring dem er begyndt at smuldre. Men vi skal respektere de mennesker, der er gået forud for os selv, og vi skal mindes dem,« siger Hans-Henrik Nissen:

»Ellers bliver kirkegårdene til sidst et sted, hvor du blot anbringes, når du er død.«