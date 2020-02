Tyvene bankede et velplaceret hul i kældermuren på Frederiksberg og gik målrettet efter deres bytte: Verdens bedste vin

Det første tegn på det store vintyveri hos Formel B var et brag på en stille søndag aften. I et kælderlokale ved siden af Michelin-restauranten på Frederiksberg ligger vinbutikken Le Papillon. Ejerens søn havde et sent ærinde, og da han tog fat i butikkens armerede dør, faldt den indad og ramte gulvet.

Han trådte ind i det aflange lokale, der fortsætter ind under Formel Bs italienske marmorgulv og gik langs butikkens mørke træbord, hvor der stod flasker til tusindvis af kroner. I bunden af lokalet opdagede vinhandlerens søn et hul i muren ind til restaurantens skatkammer:

Formel Bs vinkælder med bl.a. Romanée-Conti – verdens dyreste bourgogne. En vin så kostbar, at Formel B instrueres i, at når de har solgt én, skal de destruere flasken, fordi selv en tom flaske Romanée-Conti kan være penge værd.

Det er trofæer og tilmed kostbart bytte, der kan bruges til forfalskninger.

Tyvene stjal i vinkælderen ca. 60 flasker til en samlet værdi på omkring 1,5 mio. kr. – herunder fra Romanée-Conti, der indbringer 100.000-150.000 kr. flasken på auktion.

Noget af det bemærkelsesværdige er ifølge Rune Jochumsen, som ejer Formel B sammen med Kristian Arpe-Møller, at andre vine som f.eks. Petrus, Pingus og Montrachet, der kan koste op til 40.000 kr. flasken, ikke blev stjålet, men blot stillet til side på gulvet.

Tyvene må have vidst, at de kunne komme ind gennem nabobutikken. De må have kendt til det smalle sted i muren, hvor de skulle slå hul, så de undgik at ramme de enorme hylder med vin, som de næppe kunne skubbe til siden. Og så må de have vidst præcis, hvad der ventede dem på den anden side af muren.

Rune Jochumsen fortæller, at deres første indskydelse var, at tyvene må kende stedet.

Rune Jochumsen fortæller, at deres første indskydelse var, at tyvene må kende stedet.

»Tanken strejfede os: Havde vi haft en rod ansat? Én, som var økonomisk presset? Men alt vores personale har været her i hundrede år, og vi stoler 100 procent på dem. Og I kan selv se,« siger Rune Jochumsen og peger mod vinkælderen i hjørnet, der har vægge og loft af glas:

»Man sidder oven på vinkælderen, der er pakket ind i glas. Du kan kigge ned i den, og du kan filme den med en iPhone. Her kommer vininteresserede gæster, som vi gerne giver en rundvisning. Det sker måske hver uge – i hvert fald hver anden uge.«

»Nej, jeg tror snarere, at en eller anden hjerne har udtænkt det og fået professionelle tyve til at udføre det. Og det er spektakulært. Vores forsikringsmand siger, at han aldrig har set noget lignende.«

Tyve er før gået efter samme vin

Producenten Domaine de la Romanée-Conti er bredt anerkendt som slet og ret verdens bedste vine.

Det fortæller sommelier og vinimportør Pontus Elofsson fra vinhandlen Rosforth & Rosforth. I sit arbejde har han haft rig lejlighed til at smage de eftertragtede dråber, og han lyser op bare ved tanken.

»Hvis man spørger en hvilken som helst såkaldt vinkender, ekspert, connaisseur eller naturvinsaficionado, hvem den bedste vinproducent i verden er. Så vil de alle – 97 procent i hvert fald – sige, at svaret må blive Romanée-Conti,« siger Pontus Elofsson og tilføjer, at det er med god grund:

»Det smager … Det smager,« siger han og leder efter det rigtige ord:

»SIND-SYGT godt. Det er næsten lige meget, hvilken flaske … Det bevæger sanserne, og man bliver opstemt og i godt humør.«

Alligevel er det næppe velsmagen, der fik tyven eller tyvene, der brød ind hos Formel B, til at gå efter netop Romanée-Conti. Den internationale anerkendelse og det begrænsede antal flasker, som vinhuset producerer årligt, har sendt priserne i vejret.

I alt regner ejeren af Formel B med, at de stjålne flasker ville kunne indbringe op mod 1,5 mio. kroner, hvis de blev sat til salg på lovlig vis i et auktionshus.

Vinene fra Domaine de la Romanée-Conti er produceret som såkaldt naturvin. Druerne bliver dyrket biodynamisk, de bliver håndplukket, sorteret manuelt og lagret i 16-18 måneder på nye egetræsfade, før vinen kommer på flaske. Som flere andre store vinhuse i Bourgogne-området i Frankrig er de hvide Romanée-Conti-vine lavet på Chardonnay-druer, mens de røde er på Pinot Noir.

Den danske Michelin-restaurant er heller ikke den første med de eftertragtede anmelderstjerner med Romanée-Conti i vinkælderen, som får ubudne gæster.

I juli 2019 blev den tostjernede restaurant Maison Rostang i Paris udsat for et tyveri med samme fremgangsmåde som hos Formel B: 150 flasker, herunder uerstattelige årgangsvine fra bl.a. Romanée-Conti, til en værdi af op mod 4,5 mio. kroner blev stjålet. Tyven eller tyvene havde skaffet sig adgang til katakomberne under bygningerne i nærheden af Triumfbuen og var kommet ind gennem et betydeligt hul i murværket ind til vinkælderen.

En lille mand i et hul hos Formel B

Den første tanke hos Morten Stenør Larsen, vurderingssagkyndig inden for vin hos auktionshuset Bruun Rasmussen, er også, at indbruddet hos Formel B »kunne være et bestillingsjob«.

»Måske viser det sig, at der er et mønster, idet det samme jo er foregået i Paris. Hvis der kommer flere sager, vil det jo tyde på, at nogen har specialiseret sig i det her. Jeg skal ikke kunne sige det, men det virker planlagt«, siger Morten Stenør Larsen.

Han forklarer, at auktionshuset tidligere – »det sker sjældent, men somme tider« – har opdaget forsøg på at sælge stjålen vin. Men han hæfter sig ved, at Romanée-Conti-vine er nummererede og dermed mere end almindeligt svære at komme af med.

»Jeg skal ikke kunne sige det, men hvis ikke det er bestillingsarbejde, kan man måske afsætte det et sted i de mørke kroge af internettet. I så fald undrer jeg mig over, at de ikke tog 120 eller 300 flasker mere med, når nu de havde gjort sig anstrengelsen med at komme derind,« siger Morten Stenør Larsen:

»Det er som om, de har vidst præcis, hvad de skulle have, og det skulle være virkelig dyrt«.

Formel B på Frederiksberg blev i januar 2020 anerkendt med en stjerne i den berømte Michelin-guide for gourmetmad.

Københavns Politi oplyser til Berlingske, at der indtil videre ikke er anholdte i sagen. Men efterforskere har bl.a. søgt efter DNA-spor på gerningsstedet og har »spor at gå efter«, lyder det fra lederen af sektionen for indbrud, Jens Cappelén.

»Hvis man bliver tilbudt nogle af disse særdeles dyre vine, så skal man kontakte os med det samme, og vi hører også meget gerne fra enhver, der ved noget om sagen,« tilføjer politikommissæren.

Det er endnu uklart, hvordan tyvene kom gennem muren til Formel B. Men det står klart, at de haft fred og ro. Den sidste medarbejder gik fra Formel B ved 02-tiden natten til søndag, hvor restauranten holder lukket. Samtidig er lejligheden ovenpå Formel B ved at blive istandsat og ubeboet. I det ly kunne tyvene bryde igennem.

»Jeg tænker, at en lille mand er kravlet gennem hullet, og på den anden side har en anden taget imod flaskerne. Og vi kan se på overvågningsbillederne, at de var her en time,« siger Rune Jochumsen fra Formel B:

»Vi har alarm overalt i restauranten, sensorer på alle vinduer og videoovervågning – men indtil i dag ikke nede i vinkælderen. Det er aldrig faldet hverken os eller vores forsikringsfolk ind, at du kunne gå ind i vinkælderen uden at gå gennem restauranten. Vin er heller ikke i en høj forsikringsklasse. Men det kan jo være, at det ændrer sig nu.«