TV 2 får lov til at bruge skjulte optagelser fra dressurcenter

TV 2 får lov til at bruge skjulte optagelser fra dressurcentret Helgstrand Dressage, som OL-medaljevinderen Andreas Helgstrand er medejer af.

Vestre Landsret har stadfæstet byrettens dom om, at der ikke er grundlag for at nedlægge forbud mod optagelserne, oplyser landsretten.

Optagelserne er lavet til programmet "Operation X: Hestemilliardærens hemmeligheder".

Her har en journalist været undercover som hestepasser med skjult kamera hos Helgstrand Dressage.

Helgstrand Dressage lagde i den forbindelse sag an mod TV 2, hvor man ønskede et forbud mod, at mediet kunne offentliggøre de skjulte optagelser.

Fra TV 2's side er man tilfreds med, at landsretten er nået frem til samme resultat som Retten i Aalborg.

- To retsinstanser har nu – ligesom os - vurderet, at der ikke skal være forbud mod publicering af de skjulte optagelser, og retten har i den forbindelse lagt vægt på, at dyreetik og dyrevelfærd er spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse, siger redaktionschef Michael Nørgaard i en pressemeddelelse fra TV 2.

Dressurcentret deltager ikke i "Operation X: Hestemilliardærens hemmeligheder", da sagen har haft et retligt forløb, hvor man af principielle årsager har gjort indsigelse mod de journalistiske metoder.

Det skriver dressurcentret i et opslag på Facebook efter fredagens afgørelse i landsretten.

- Vi mener ikke, det er fair, at vores medarbejdere skal optages med skjult kamera og udstilles offentligt, før man som medie overhovedet har henvendt sig med et ønske om at filme. Det var retten i dag (fredag, red.) ikke enig med os i, skriver Helgstrand Dressage.

Derudover lyder det fra dressurcentret, at man har lyttet til den rejste kritik.

- Vi har set vores arbejde grundigt igennem og indført en lang række tiltag og forbedringspunkter for vores forretningsførelse, dyrevelfærd og vilkår for vores medarbejdere, skriver Helgstrand Dressage.

"Operation X: Hestemilliardærens hemmeligheder" vises i to afsnit og kan ses på TV 2 Play fra 22. november. Første afsnit sendes samme dag klokken 20, oplyser TV 2.

