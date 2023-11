Tredje mand anholdt for at planlægge drab for tre år siden

Københavns Politi har anholdt en 28-årig mand, der er mistænkt for at have været med til at planlægge et drab i sommeren 2020, som dog ikke blev udført.

Det oplyser politikredsen på det sociale medie X.

- I vores efterforskning af planlægningen af et drab i sommeren 2020 har vi i går (onsdag, red.) anholdt en 28-årig mand.

- Han er medlem af en af de rocker-/bandegrupperinger, der aktuelt er i konflikt, skriver Københavns Politi.

Manden blev torsdag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han nægtede sig skyldig. Den 28-årige blev varetægtsfængslet i fire dage, så hans varetægtsfængsling udløber mandag.

De to andre, der i forvejen er varetægtsfængslet i sagen, er også foreløbigt varetægtsfængslet frem til mandag, hvor den så kan blive forlænget.

Den ene af de to, der i forvejen var fængslet, er en 38-årig mand, som er et ledende bandemedlem, skriver politiet på X.

Den 38-årige blev anholdt den 31. august i år. Det vil sige lidt mere end tre år efter det tidspunkt, hvor drabet menes at være blevet planlagt.

Da han blev fremstillet i grundlovsforhør 1. september, kom det frem, at de tiltænkte ofre var personer fra rockergruppen Satudarah. Gruppen har siden skiftet navn til Comanches.

Det kom også frem, at den 38-årige menes at have været med til at udvælge og fremskaffe de to våben, der skulle bruges, ligesom han udpegede dem, der skulle udføre det og instruerede dem i, hvordan de skulle skyde personerne fra Satudarah flere gange i hovedet eller brystet.

Hvilken rolle, den nyligt anholdte 28-årige mand har haft i planlægningen, er endnu usikkert.

Planlægningen af drabet foregik ifølge politiet fra den 26. juni til den 3. juli 2020.

Den eneste grund til, at drabet ikke skete, var, at "ingen personer dukkede op som forventet", skrev Københavns Politi i en pressemeddelelse 1. september.

/ritzau/