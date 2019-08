Tre sure smileys på én måned - kendt café i store problemer

»​Bødeforlæg, politianmeldelse eller autorisation eller registrering frataget«, står der ud for den sure smiley i Fødevarestyrelsens smiley-ordning.

Sådan en sur smiley har Café Dan Turéll fået i en netop offentliggjort kontrolrapport efter et kontrolbesøg 24. juli. Og det er ikke første gang, mundvigene peger mod syd i cafeens rapporter.

Fødevarestyrelsen har været på besøg fire gange i juli måned, skriver TV2 Lorry. Det har resulteret i hele tre sure smileys samt en let smilende smiley, der signalerer en »indskærpelse« fra styrelsen.

I den nyeste rapport er det især kategorien »mærkning og information«, der volder cafeen problemer. Virksomheden kunne under kontrolbesøget ikke fremvise sporbarhedsdokumentation for 123 flasker med 1,5 liter Faxe Kondi. Sodavanden blev beslaglagt i kælderen, og caféen har fået en bøde.

»Vi har haft det stående i meget lang tid,« forklarede en medarbejder ifølge rapporten.

Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold, fortæller til TV2 Lorry, at det er vigtigt at kunne spore, hvor fødevarer kommer fra, da der jævnligt er tilbagetrækninger af fødevarer, som der er noget galt med.

Manglende termometer og egenkontrol

Ved kontrolbesøget 24. juli manglede caféen også et fødevaretermometer, den ansvarlige i køkkenet kendte ikke reglerne for opvarmning og nedkøling af fødevarer, lågen til ismaskinen var i stykker, og der var ingen dokumentation for egenkontrol. Til sidstnævnte forklarede cafeens manager ifølge rapporten: »Jeg viste ikke, vi skulle lave sådan et. Det er jeg aldrig blevet informeret om«.

Michael Rosenmark »Der er mange ting, de skal blive bedre til. Det er en meget kritisk rapport denne gang.«

»Der er mange ting, de skal blive bedre til. Det er en meget kritisk rapport denne gang, og alle de forhold, som de har fået en indskærpelse for, vil de få en bøde for næste gang, hvis ikke det er blevet bedre,« siger Michael Rosenmark til TV2 Lorry og tilføjer:

»Vi laver en konkret vurdering af, om det er groft nok til, at vi lukker dem, eller i stedet skal gøre dem opmærksomme på reglerne. Og her har vi en klar forventning om, at de retter op. Gør de ikke det, så bliver sanktionen værre næste gang.«

Det er kun et par uger siden, at caféen blev lukket uden varsel.

Påbud om at lukke blev overtrådt

Ved et kontrolbesøg 11. juli var der også problemer med sporbarheden af fødevarer. Omkring 720 Jubilæums Akvavit uden sporbarhed og banderoler blev beslaglagt. Desuden konstaterede Fødevarestyrelsen »mistænkelig ejerforhold« og manglende registrering hos Fødevarestyrelsen, skriver BT.

Michael Rosenmark »De havde en dankortterminal, som sendte pengene over i en anden virksomhed. Vi blev simpelthen usikre på, hvem der reelt driver cafeerne, og det skal der være styr på.«

»De havde en dankortterminal, som sendte pengene over i en anden virksomhed. Vi blev simpelthen usikre på, hvem der reelt driver cafeerne, og det skal der være styr på,« har Michael Rosenmark forklaret til BT.

Ved besøget 11. juli fik Café Dan Turéll en bøde på 10.000 kroner og et straksforbud mod al »produktion, salg og markedsføring af fødevarer«.

Da Fødevarestyrelsens rejsehold besøgte caféen igen dagen efter, holdt den dog stadig åben. Her blev de fødevarer destrueret, som virksomheden ikke kunne redegøre for, da de var en risiko for kundernes sundhed, og det blev igen indskærpet, at cafeen skulle holde lukket.

Ved et besøg 18. juli kunne styrelsen igen konstatere, at cafeen holdt åbent stik imod forbudet.

Den dag, Café Dan Turéll blev lukket, fik også Café Stella i Kompagnistræde og XO Burgers and Steaks på Axeltorv forbud mod at holde åbent. Alle tre steder har haft dankortterminaler, som fører til en anden virksomhed, skriver BT.

Selv om Café Dan Turéll nu har fået lov at holde åbent igen, da ejerforholdene efter Fødevarestyrelsens vurdering er blevet tilstrækkeligt afklaret, viser det seneste kontrolbesøg 24. juli, at der stadig er store problemer i cafeen.

I Fødevarestyrelsens kontrolrapport står cafeens CVR-nummer. Af CVR-registret fremgår det, at nummeret tilhører JRH Drift IVS, som ejes af Jonas Rasmus Hedebrandt. Det har ikke været muligt for Berlingske at få kontakt til ham. TV2 Lorry skriver, at han ikke er vendt tilbage på deres henvendelse.

Café Dan Turéll har tidligere været ejet af den bedrageridømte caféejer Bahram Sari Beliverdi. Han blev i maj idømt en tre år og ni måneders fængsel af en enig domsmandsret ved byretten for bedrageri, momssvindel og brud på fødevarelovgivningen. Han ankede dommen.