Trætte børn er »et kæmpe problem«: »Forældre skal turde at tage ansvar«

Elever, der hænger over bordene, gaber højlydt eller tørrer søvn ud af øjnene.

Sådan ser virkeligheden ud i mange klasselokaler, når eleverne møder ind til dagens første undervisningstime.

Der er nemlig en stor del af eleverne, der ofte er trætte, når de kommer i skole om morgenen.

Sådan lyder konklusionen i den nye TIMSS-undersøgelse, der blandt andet undersøger, hvor trætte fjerdeklasseelever føler sig, og hvordan det går ud over deres evner i matematik.

Ifølge undersøgelsen føler fire ud af ti fjerdeklasseelever – 42 procent – sig trætte hver dag eller næsten hver dag, når de kommer i skole.

Samtidig viser den, at de elever, der ofte er trætte, scorer 12 point lavere i matematik, end de elever, der kun nogle gange eller aldrig er trætte, når de møder ind til time.

»Vi ved, at det er et udbredt problem, at børn – og for den sags skyld også voksne – ikke sover nok. Der findes enorme mængder af studier, der viser, at manglende søvn kan gå ud over helbredet og trivslen. Derfor er det et kæmpestort problem, at så mange i dag ikke får den søvn, de fysiologisk har brug for,« siger Poul Jennum, der er overlæge på Dansk Center for Søvnmedicin og professor ved Københavns Universitet.

Sover en time mindre end for en generation siden

Flere andre undersøgelser bekræfter, at børn og unge sover mindre i dag end tidligere – og at især teenagere er dårlige til at få den rette mængde søvn.

For eksempel viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, at hele 78 procent af de ældste skoleelever føler sig trætte om morgenen, når de møder ind til time. For en generation siden gjaldt det for 41 procent.

Skærmene får typisk skylden for, at flere børn og unge er trætte i dag. De ligger og kigger på deres telefoner til langt ud på aftenen, og de bliver vækket midt om natten af beskeder eller snapchats.

»Manglende søvn betyder, at de unge har sværere ved at koncentrere sig og få noget lærerigt ud af skoledagen. De har større risiko for at blive overvægtige, at få type 2-diabetes og hjerteproblemer, og det går ud over deres trivsel. Når man ikke har sovet nok, er man mere tilbøjelig til at indgå i konflikter, man bliver nemmere irriteret og er mere gnaven,« siger Poul Jennum.

Poul Jennum, overlæge og professor

Han påpeger, at teenagere skal have mellem ni og ti timers søvn om natten.

»Det bryder de sig ikke om at høre. Det betyder nemlig, at hvis de skal møde i skole klokken otte om morgenen, og de skal nå at spise lidt morgenmad og gøre sig klar inden skole, så skal de i seng omkring klokken ni. Det får man ikke en teenager til at acceptere. Men det er den eneste løsning, hvis de skal nå at få den søvn, de har brug for. Man kan ikke ændre på de fysiologiske behov,« siger han.

Den seneste skolebørnsundersøgelse fra 2018 viser, at kun fire ud af ti 15-årige får mindst otte timers søvn hver nat. For 30 år siden gjaldt det for syv ud af ti. Samme undersøgelse viser, at de ældste skoleelever i gennemsnit sover en time mindre end for en generation siden.

Forældre skal tage ansvar

Susanne Rank Lücke er formand i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker.

Hun fortæller også, at trætte børn er et udbredt problem i skolen, og at et stigende antal lærere beretter om, at børnene ikke er klar til at modtage undervisning fra morgenstunden.

Ifølge Susanne Rank Lücke ligger det primære ansvar hos forældrene.

»Jeg synes – og det hører jeg også fra andre skolesundhedsplejersker – at forældre er blevet dårligere til at lave faste strukturer omkring deres børns sengetider,« siger hun.

»Når børn er helt små – mellem nul og et år – så er forældre enormt optagede af, om børnene sover nok, fordi de ved, at søvnen er vigtig for udviklingen. Men når børnene kommer i fjerde klasse eller deromkring, er det, som om forældrene giver op på at lave regler om sengetider. De mener, at børnene alligevel ikke overholder dem. Det er især blevet slemt, efter at de digitale medier er blevet så udbredte.«

Susanne Rank Lücke, formand i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Sundhedsplejersken mener, at »forældre skal hanke op i sig selv« og være faste i spyttet om, hvornår deres teenager skal i seng.

»Forældre kan ikke bestemme, hvornår barnet sover, men de kan bestemme, hvornår han eller hun skal i seng, og så kan de lave regler om rammerne for sengetiden – for eksempel at mobiltelefonen måske skal helt ud af værelset, når det er sengetid,« siger Susanne Rank Lücke.

En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2017 viser, at hver tredje ung får afbrudt sin søvn flere gange om ugen, fordi han eller hun skal tjekke noget på mobilen.

Sundhedsplejersken påpeger, at børn, der går i syvende, ottende eller niende klasse også har brug for faste strukturer i forhold til sengetider.

»Jeg oplever, at de færreste familier har skarpe regler for sengetider blandt de ældste børn. Forældre skal turde at tage ansvar og sige, at de ved bedst. Og hvis teenageren bliver sur og siger, at han eller hun er den eneste i klassen, der skal så tidligt i seng, så skal man være standhaftig og holde fast. Det er så vigtigt med søvnen, og der er desværre alt for mange unge mennesker, der ikke får sovet nok i dag,« siger hun.