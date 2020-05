Topchef var uenig med Pernille Skipper: »Det er så boomer«

Formand for Novo Nordisk Fonden Lars Rebien Sørensen så ikke synderligt imponeret ud under gårsdagens udgave af »Debatten« på DR2, efter at han netop havde hørt Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, kalde ham for »boomer« i bedste sendetid.

Vært Clement Kjersgaard bad herefter Pernille Skipper beskrive over for programmets seere, hvad begrebet »boomer« dækker over, men her kom Lars Rebien Sørensen hende i forkøbet:

»Det er en nedladende tiltale til en ældre mand som mig,« lød det fra erhvervsmanden.

Nogenlunde samme tolkning har Berlingskes egen kulturskribent Søren Jacobsen Damm. Han har tidligere beskrevet, hvad ordet, der henvender sig til generationen fra 1946 til 1964, dækker over, nemlig de generationer, »der ikke orker, evner eller vil forholde sig til voksne menneskers udsagn«.

Lars Rebien Sørensen, Novo Nordisk Fondens bestyrelsesformand, sagde selv, at Pernille Skipper i går havde tiltalt ham nedladende. Årsagen er, at de to ikke er enige om, hvorvidt ambitionen for den grønne omstilling skal være den samme, som inden coronakrisen brød ud.

Da Pernille Skipper selv forklarede, hvad begrebet ifølge hende betyder, sagde hun, at det bruges »om de mennesker, der har sit på det tørre, og som ikke kommer til at mærke konsekvenserne af klimakrisen«.

Uanset hvilken tolkning man lægger ned over begrebet, så kunne man efterfølgende se på Twitter, at der var flere, som ikke mente, at Pernille Skipper havde opført sig ordentligt over for Lars Rebien Sørensen.

Den grønne omstilling

Men nu tilbage til sagen og grunden til, at »boomer« overhovedet blev sagt under debatten.

Årsagen til Pernille Skippers udbrud var, at Lars Rebien Sørensen ikke var enig med hende i, at Danmark skal holde fast i ambitionen for den grønne omstilling, som blev nedfældet i regeringens såkaldte forståelsespapir for snart et år siden.

Lars Rebien Sørensen tror nemlig ikke, at der som følge af det massive indhug, som diverse hjælpepakker har gjort i dansk økonomi, vil være penge til at finansiere den grønne omstilling i samme omfang, som regeringen oprindeligt lagde op til.

Dertil kommer, at han heller ikke tror, at klimakampen vil stå øverst på prioriteringslisten hos resten af verden, og dermed vil den danske indsats – såfremt den opretholdes – ikke komme til at betyde noget i det samlede regnskab, og derfor mener han, at ambitionsniveauet bør sænkes.

Og det var for meget for Pernille Skipper, der herefter udbrød: »Det er så boomer.«

Ifølge hende er Lars Rebien Sørensens argumenter nemlig de samme, man hørte inden det seneste folketingsvalg, der ifølge hende endte med at blive det »første og største klimavalg nogensinde«.

»Hvis der er noget, som kommer til at koste os, så er det, hvis vi ikke tager omstillingen alvorligt og lader klimakrisen ramme hårdt, og det er også derfor, jeg siger, at det er en lille smule boomer at sige, at vi har råd til klimakrisen,« lød det fra Pernille Skipper.

Hun gik dog også i rette med hans udtalelse om, at det skulle have været ment som en nedladende beskrivelse af ham, da hun senere på Twitter gjorde det klart, at det var hans udtalelser, hun mente, der kunne kategoriseres som værende under begrebet »boomer«.

‘Det er så boomer’, sagde Pernille Skipper til Lars Rebien Sørensen i Debatten, fordi han ikke var enig med hende om grøn omstilling. Venstrefløjen er nu blevet dér, hvor tonen er grov, og menneskers udsagn bedømmes ud fra deres alder, køn, seksualitet og hudfarve. #dkpol — Tom Jensen (@TomJensen1966) May 28, 2020

Bemærkningen fra Pernille Skipper skyldes jo bare, at hun savnede argumenter. Når mine børn er i den situation, kalder de mig en sur gammel mand - det opfatter jeg som et kompliment @DebattenDR2 #dkpol #dkmedier https://t.co/cwp94k77qj — Carsten Rasmussen (@carsten1960) May 29, 2020