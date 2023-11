Tommy Petersen efter Frank Jensens udspil om flere pædagoger i dagtilbuddene: »Det lugter af valgflæsk«

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) fremlagde i går et nyt udspil om bedre normeringer i morgen- og eftermiddagstimerne i Københavns Kommunes daginstitutioner. R synes, at forslaget er populistisk, mens SF mener, at udspillet er utilstrækkeligt.