To 16-årige drenge er varetægtsfængslet for frihedsberøvelse

Mandag er en 16-årig dreng blevet varetægtsfængslet, fordi han er mistænkt for at have deltaget i en grov frihedsberøvelse fredag aften i Københavns Nordvestkvarter.

Ifølge politiets sigtelse, som blev læst op ved grundlovsforhøret i Retten på Frederiksberg, krævede han, sammen med flere andre, 3000 kroner fra offeret og hans familie.

Politiet mener, at gerningsmændene både har slået og sparket offeret og sprøjtet citronsaft i øjnene på ham.

Københavns Politi anholdt lørdag en anden 16-årig dreng, som blev varetægtsfængslet søndag.

Begge drenge nægter sig skyldige.

De blev, i forbindelse med at de var i grundlovsforhør, beskyttet af et navneforbud.

Det er derfor strafbart at offentliggøre oplysninger, som kan røbe noget om deres identiteter.

Begge drenge er blevet varetægtsfængslet i surrogat. De skal altså ikke være fængslet i en arrest.

Det fremgår af sigtelsen, at anklagemyndigheden mener, der er flere andre gerningsmænd i sagen.

Da de to drenge skulle i grundlovsforhør, besluttede dommeren i begge tilfælde at lukke dørene.

Det er derfor ikke muligt for offentligheden at få indblik i politiets beviser imod drengene, eller hvad drengene selv eventuelt har forklaret i retten.

Man har som sigtet i en straffesag også ret til ikke at udtale sig i retten.

/ritzau/