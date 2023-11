Tiltalt læge for uagtsomt manddrab: Jeg tænker på det hver dag

En 61-årig læge tænker hver dag på den dag i februar sidste år, hvor han ved en fejl injicerede et forkert stof i en 79-årig kvindes rygmarvskanal, hvilket medførte, at hun døde.

Det fortæller han i Retten i Lyngby mandag.

- Jeg har været ulykkelig over sagen og har aldrig været ude for noget lignende, hvor en patient er afgået ved døden. Der går ikke en dag, uden at jeg tænker på det, siger han.

Manden, der har været læge i over 30 år, er tiltalt for uagtsomt at have dræbt kvinden ved en fejlslagen rygmarvsbedøvelse forud for en hofteoperation sidste år.

Han er desuden tiltalt for at have forsømt sit erhverv på grovere vis.

Han nægter sig skyldig.

Den 79-årige kvinde skulle have udført en planlagt hofteoperation i februar sidste år. Derfor skulle hun lokalbedøves.

Under sagen er det kommet frem, at lægen tog en glasampul - en lille glasbeholder - fra en æske. Han undersøgte æsken, men husker dog ikke at have kontrolleret, at beholderen indeholdt det rigtige lægemiddel.

Og det var ikke et lokalbedøvende stof, som han injicerede. I stedet tilførte han kvinden tranexamsyre, der ifølge Retslægerådet var dødelig i den mængde.

Flasken lå i en forkert æske, forklarer lægen i retten. Det tager anklagemyndigheden ikke stilling til.

Han er derimod tiltalt for ikke at have kontrolleret, at han indgav patienten det rette stof.

Anklageren, chefkonsulent ved Nordsjællands Politi Ulla Greibe, mener, at han bør straffes med ti dagbøder à 2000 kroner.

- Han burde have læst på ampullen (glasflasken, red.), da han tog den ud af æsken, og han burde have gjort det igen, da han havde injiceret ampullen.

Ifølge lægen tilførte han kvinden stoffet om morgenen, hvorefter hun gik i kramper. Så han ville sende hende til en CT-skanning. Det er en røntgenundersøgelse, der giver meget detaljerede billeder af kroppens indre organer.

- Jeg tænkte, at der kunne være kommet en blødning, som kunne skabe de her kramper, siger han.

Da kvindens hjerte gik i stå, genoplivede personalet på hospitalet hende flere gange. Hun blev erklæret død omkring fire timer efter injektionen.

- Jeg var rystet over, at det her skete. Jeg prøvede at finde ud af, hvad jeg havde gjort. Jeg ved, at jeg tog denne her æske frem, siger han.

Lægens forsvarer, Kåre Pihlmann, påpeger, at lægen ikke er ansvarlig for, at de rette flasker ligger i de rette æsker, og at flaskerne ligner hinanden meget.

- Der er tale om en kumuleret fejl på grund af systemsvigt, navnlig den person, der lagde tranexamsyren ned i æsken. Det var et problem, der lå og ventede på den næste, siger han.

Der ventes dom senere mandag.

/ritzau/