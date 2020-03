»Tiltagene virker, det tør jeg godt sige nu« – her er eksperternes dom over de nye tal

Der er nu i alt blevet registreret 2.395 tilfælde af covid-19 i Danmark, siden udbruddets begyndelse, og blandt disse har der nu været 72 dødsfald. –

Aktuelt er 499 indlagt, heraf 131 på intensivafdelinger. 113 af de indlagte på intensivafdelinger ligger i respirator. I alt er 20.198 nu blevet testet.

Tallene stammer fra den overvågningsrapport, som Statens Serum Institut (SSI) dagligt offentliggør. Rapporten beskriver udviklingen af covid-19 herhjemme, og Berlingske følger den tæt med analyser fra Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen og speciallæge i anæstesi, samt Nils Strandberg Pedersen, der er tidligere direktør i SSI.

Grafikkerne bliver løbende opdateret med de seneste tal. Altså vil det være tallene i grafikkerne, som er de mest aktuelle, såfremt der er forskelle på tallene i artiklen og tallene i grafikkerne.

Sammenlignes tallene med det forudgående døgn, er der tale om 194 flere bekræftede smittetilfælde i alt, mens antallet, der netop nu er indlagt på intensive afdelinger, er steget med ti. Der er ni flere i respirator, end der var i går.

Bemærk, at antallet af registrerede smittetilfælde ikke er et øjebliksbillede, men det samlede antal registrerede smittetilfælde siden coronaudbruddets begyndelse. Modsat er antallet af indlagte derimod antallet, som var indlagte lørdag morgen klokken otte.

Det er beklageligt, at der ikke findes data på, hvor mange som er blevet raske, og hvor mange, som er blevet udskrevet, mener Nils Strandberg Pedersen.

»Jeg ved, at man på Statens Serum Institut utrolig gerne ville have tal for, hvor mange der bliver udskrevet, men så vidt jeg ved, kan tallene af tekniske årsager være svære at få fat i. Men jeg ved, der bliver arbejdet på det, for det ville jo mildest talt være rart at vide, hvor mange der bliver raske og udskrevet,« siger Nils Strandberg Pedersen.

I forbindelse med antallet af døde skal det understreges, at det ikke nødvendigvis er covid-19, der er den direkte årsag til dødsfaldene, Det skal også bemærkes, at dødstallet siden mandag er baseret på et andet register end tidligere.

Det er samtidigt væsentligt at pointere, at optællingen af smittetilfælde er forbundet med et stort mørketal, idet man ikke tester alle, der har symptomer på at være smittet med coronavirus.

Det virker!

Generelt viser tallene fra Statens Serum Institut nu, at de danske tiltag virker. Det mener både Torben Mogensen og Nils Strandberg Pedersen, der begge er optimistiske.

I forhold til Italien, hvor hver smittet i gennemsnit smittede 2,7 andre, har de danske tiltag tilsyneladende haft den effekt, at færre bliver smittet i Danmark end i Italien.

»Den danske smitterate er kun cirka to, så hver smittede person i Danmark smitter færre end i Italien. Det tyder dermed på, at tiltagene virker. Det er derfor grund til optimisme, selv om det selvfølgelig er trist for de familier, som rammes af dødsfald,« siger Torben Mogensen.

Han minder dog om, at optimismen ikke skal få os til at vælte ud i gaderne:

»Der er i den grad grund til at fortsætte med at overholde myndighedernes retningslinjer, for nu kan vi se, at de virker,« siger Torben Mogensen.

Udviklingen i antallet af indlagte vest for Storebælt, som Berlingske har beskrevet de seneste par dage, fortsætter. Stigningerne i antallet af indlagte er således igen i dag størst i provinsen. Region Sjælland oplevede en stigning i antal indlagte på 22 procent, mens Region Syddanmark oplevede en stigning på 20 procent.

»Smitten er nu ved at flytte sig ud i provinsen, hvilket var forventet – sygdommen spreder sig fra by til land, ligesom vi har set det i andre lande,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Antallet af indlagte lige nu kan være højere, end de egentlig behøvede at være, mener Torben Mogensen. Forklaringen er, at mange patienter, som kunne udskrives, forbliver indlagt frem til mandag. Det er ifølge Torben Mogensen normal procedure på hospitalerne, som blandt andet har at gøre med, at nogle patienter skal modtages af den kommunale hjemmepleje.

Intensivafdelingerne har stadig kapacitet til at klare den forventede stigning i antallet af intensivpatienter, men dette kræver, at alle fortsat overholder myndighedernes retningslinjer.

»Vi er stadig meget, meget langt fra det maksimale niveau, som intensivafdelingerne kan håndtere. Tiltagene virker, tør jeg godt sige nu,« uddyber Torben Mogensen.