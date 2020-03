Tilstrømning til Tisvilde får lokale til at frygte coronaspredning: »Du skal ikke røre damen, Aia«

Toårige Aia rækker sin hånd ud ad vinduet og strækker sin pegefinger.

»Du skal ikke røre damen, Aia,« siger Mie Baltzer.

Aia har proptrækkerkrøller og et smørret smil. Hun har også astmatisk bronkitis. Derfor vil Mie Baltzer hellere være for forsigtig end det modsatte. De lukker ingen ind i deres hjem og snakker med Berlingske gennem et vindue.

De begiver sig sjældent længere ud i verden end deres havelåge og får dagligvarer leveret til døren. Egentlig vil Mie Baltzer gerne gå en tur med Aia i Tisvildes natur, men sidst de var på stranden, var der så mange mennesker, at Mie Baltzer blev nervøs. Utallige danskere er strømmet til byen og mange andre sommerhusområder, efter statsminister Mette Frederiksen forrige onsdag slog alvoren fast. Og det gør Mie Baltzer endnu mere nervøs.

I Tisvilde har tilstrømningen gjort mange frustrerede på begge sider. Mens nogle helårsbeboere frygter konsekvenserne af et tætproppet Tisvilde, vil sommerhusejere ikke føle sig uvelkomne i den by, de selv har tilbragt mange somre. Spørger man Mie Baltzer, er sommerhusejerne »velkomne, men de udgør en fare«.

»Man skal ikke sprede smitten. Det er vel logik for burhøns,« som hun siger.

På Facebook har et billede af en fyldt parkeringsplads ved stranden ført til en intens debat, for hvem har mest »ret« til at være i byen, og hvordan skal de opføre sig?

Nogle vil have norske tilstande, hvor det ikke er muligt for borgere at forlade deres hjemkommune, så sommerhusgæsterne er nødt til at blive hjemme i deres faste hjem. På den anden side vil sommerhusejerne i Tisvilde have lov til at bruge naturen ligesom alle andre i området.

»Nu har forholdet mellem fastboende og sommerhusgæster i mange år været noget, som er typisk for en lidt dysfunktionel familie,« skriver en beboer i gruppen.

Alle er enige om, at folk naturligvis må bo i deres egne sommerhuse, men for helårsbeboerne kommer der ofte et »men«.

For vil tilstrømningen ikke blot transportere »Københavns« problemer til landsbyen? Selvom Gribskov Kommune ikke har udtrykt bekymring, er flere indbyggere bange for, at de mange sommerhusejere vil lægge et unødvendigt pres på dagligvarebutikkerne og på kommunens beredskab.

»Vi har ikke andre steder at flytte hen,« lyder det.

Og så bragte sidste weekends solskin en del ballade med sig.

Mie og Aia Baltzer i deres hjem i Tisvilde. Mie Baltzer vil ikke længere gå tur med Aia, da hun mener, at der lige nu er for mange mennesker i byen. Det bekymrer hende rigtig meget, at folk »ikke gør, som de bør«, og i stedet tager i sommerhus og bevæger sig for tæt på hinanden.

Det er ikke sommerferie

Denne onsdag eftermiddag er himlen grå, og det blæser i Tisvilde. Det er dagen efter, statsminister Mette Frederiksen har bedt alle restauranter om at lukke ned for deres almindelige drift. Der er ikke mange mennesker i byens gågade, men en lind strøm af biler kører gennem den og ned til stranden. Mange skal blot »vende vandet«, som man siger i Tisvilde. Det betyder, at de kører ned på parkeringspladsen blot for at vende om igen.

54-årige Mette Tolstrup bor lige ved byens biograf tæt på hovedvejen, der fører ned til stranden. Hun fortæller, at hun konstant kan høre lyden af biler på vejen, når hun sidder på trappen foran sit hus og drikker kaffe.

»Sådan plejer det aldrig at være på dette tidspunkt,« siger hun.

Og det gør hende vred. Mette Tolstrup er, som hun selv siger, meget aktiv i den lokale Facebook-gruppe, hvor hun ikke har lagt skjul på, at hun finder det meget problematisk, at folk tager i sommerhus.

Mette Tolstrup har ikke været uden for en dør i en uge. Hun taler også med Berlingske gennem sit vindue. Hendes profilbillede på Facebook er et lyserødt banner med teksten #StayTheFuckHome. Hun har rykket sin ene skraldespand, som hun før delte med sin nabo, over til den anden ende af haven, så de ikke blander bakterier.

I weekenden var Tisvildeleje Strand proppet med mennesker, og Mette Tolstrup blev provokeret.

»Folk opførte sig, som om det var en varm sommerdag, og de var på sommerferie,« siger hun.

Mette Tolstrup har regnet på det: Der er cirka 14.300 sommerhuse i Gribskov Kommune. Hvis blot en fjerdedel af dem tager i sommerhus, er kommunen pludselig vokset med minimum 3.500 flere mennesker. Hvis 20, 30, måske 40 procent af dem bliver syge over de næste par uger, kan det blive en udfordring for en kommune, der ikke er vant til det, mener hun.

»Sommerhusejerne skal tænke sig om,« siger hun.

Mette Tolstrup råber vagt i gevær – for hun bekymrer sig meget over, om Gribskov Kommune, som Tisvilde er en del af, har ressourcer til at hjælpe den ekstra gruppe mennesker, der lige nu bor i byen, hvis de skulle gå hen og blive syge.

Det er en by, der er vant til at være overrendt med mennesker. I solrige weekender, i påsken og særligt om sommeren er der masser af mennesker i byen.

Mette Tolstrup har under normale omstændigheder ingen problemer med sommerhusejere. De giver liv til byen, hvilket får forretningslivet til at udvikle sig. Men dette er ikke normale omstændigheder.

»Vi er i en krisesituation. Det virker, som om folk glemmer det,« siger hun.

»Blev ked af det«

Louise Warberg Hækkerup arbejder fra sit sommerhus et par kilometer fra stranden.

Hun er en af dem, de andre taler om. I sidste weekend tog hun sammen med sin mand Tue, deres to teenagedrenge Frederik og Carl og hunden Vilde i sommerhus.

Det var ikke deres plan. Da myndighederne lukkede Danmarks grænser, befandt Louise Warberg Hækkerup sig i Berlin, hvor parrets sønner går på sprogskole. De skulle have været i Tyskland indtil sommer, men skyndte sig i stedet hjem til Tue, der stadig befandt sig i Danmark. I deres lejlighed på Østerbro bor to udenlandske studerende, og tanken om at flytte hele familien tilbage til lejligheden med to andre virkede ikke fornuftig, mener Louise Warberg Hækkerup. Så nu skal de bo i Tisvilde i en periode.

»Der var ikke så meget andet for os at stille op,« siger hun.

Men da Louise Warberg Hækkerup læste de negative kommentarer, der blev skrevet i Tisvildes Facebook-gruppe, følte hun sig ramt.

»Jeg blev ked af at læse det, men ...« siger hun og stopper sig selv:

»Egentlig gider jeg ikke blande mig i diskussionen, men vi er altså nogle, som ikke har andre muligheder,« siger hun.

Der er nogle fordele ved at tage familien med ud på landet, lyder det.

»Vores drenge har ikke mulighed for at se deres venner. Så bliver de ikke fristede, og vi fjerner risikoen,« siger hun.

15-årige Carl spiller basket på et hold i Berlin, hvor han normalt bor. Nu har coronavirussen bragt hans familie tilbage til Danmark, hvor de er taget i sommerhus i Tisvilde. Her bruger han haven til at træne og spille basket.

Desuden kan de nemt gå tur med hunden Vilde, og sønnerne kan træne og spille basket i haven.

Louise Warberg Hækkerup kan godt forstå, at beboerne i Tisvilde sidste weekenden var vrede over, at folk stimlede sammen på stranden og i supermarkederne, det er »uacceptabelt«, men det sker desværre flere steder i Danmark, siger hun.

»Så længe vi passer os selv og holder afstand til andre, kan jeg ikke se, at vi udgør en større risiko for samfundet i Tisvilde, end vi ville i København,« siger hun.

Hjemme hos Mie Baltzer vil toårige Aia ud i haven og lege. Mens hendes mor snakker i døråbningen, tager hun sine støvler på og skal til at spadsere ud i den friske luft.

Hun bliver forsinket, fordi hun har taget sine støvler omvendt på. Mie Baltzer når at få fat i hende.

»Vi har samlet sten i haven, lavet modellervoks og set iPad, men det er vist rart for Aia at se lidt mennesker,« lyder det.

»Var det ikke?« spørger hun Aia.

Hun svarer ikke, men sætter sig i vinduet og vinker farvel.

Aia ved ikke, hvor længe der går, før hun ser andre mennesker igen. Så længe der er mange mennesker i Tisvilde, holder de sig inden døre.