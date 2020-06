Tidligere vaccinechef kalder udvikling »meget bekymrende«: Her stiger smittekurven med alarmerende hast

Godmorgen og velkommen til en hurtig overflyvning over nogle af dagens vigtigste historier.

De fleste har naturligvis med coronapandemien og dens følgevirkninger at gøre. Derfor starter vi lige med de nyeste coronatal. Lørdag var der registreret 49 nye tilfælde herhjemme, mens antallet af indlagte på de danske hospitaler fortsætter med at falde langsomt. En enkelt person døde lørdag efter at være blevet konstateret smittet med covid-19.

Bekræftede smittede i Danmark: 11.924

Indlagte: 81

Indlagte på intensiv: 15

Heraf i respirator: 9

Antal døde: 587

Bekræftede smittede på verdensplan: 6.891.213

Døde på verdensplan: 399.718

Smitten stiger voldsomt uden for Europa

Ser man på de stabile danske tal, har vi grund til at tro, at virus i øjeblikket er på retur herhjemme - på samme måde, som den er det i det meste af Europa. Til gengæld ser det ikke så godt ud i andre dele af verden.

Smittekurverne stiger stærkt i lande både i Asien og i Sydamerika.

Den seneste tid har antallet af nye daglige coronasmittede på verdensplan ligget over 100.000. En udvikling, som tidligere vaccinechef i WHO Bjørn Melgaard over for TV 2 kalder »meget bekymrende«.

I form igen

Til gengæld går det nu overraskende stærkt med at lukke det danske samfund op igen. Regeringen og Folketingets partier blev lørdag aften enige om, at indedørs idrætsfaciliteter, for eksempel svømmehaller, fitnesscentre og legelande, skal være en del af genåbningens fase 3 og må slå dørene op igen allerede fra på mandag. De har været lukkede siden marts på grund af smitterisikoen.

»Heldigvis er vi et sted nu, hvor smittefaren er så meget under kontrol, at vi kan give lov til at åbne, siger kulturminister Joy Mogensen (S).

Kulturministeriet har nu travlt med at udarbejde det regelsæt om afstand og hygiejne, aktiviteterne skal leve op til.

Claus Sloth har som resten af landets fitnesscenter-ejere fået besked på at lukke ned. Nu må fitnesscentrene ogen lukke op - under nye forhold.

Danskerne fik at vide, at corona ikke ville komme til landet. Men flere medarbejdere i SSI var bekymrede

Det viser sig nu, at flere eksperter i Statens Serum Institut var bekymrede for smittens mulige udbredelse i Danmark, samtidig med at myndighederne nedtonede riskoen over for danskerne og fortalte os, at man sagtens kunne tage til Italien og »nyde ferien«.

De danske sundhedsmyndigheder har allerede fået kritik for at ignorere risikoen for coroanasmitte i Danmark. Nu undrer en ekspert sig over forløbet, og politikere ønsker at få klarlagt, hvad der skete.

Blev der spildt for meget kostbar tid i de indledende faser af kampen mod virus? Og hvem vidste hvad hvornår?

SSI fortalte danskerne, at smitten ikke ville komme hertil. Men nu viser det sig, at flere af instituttets medarbejdere var bekymrede.

Kritik af plan om ledige på skolebænken

Ledigheden er foreløbig vokset med 44.000, siden coronakrisen begyndte. Et tal, der forventes at stige yderligere, når de økonomiske hjælpepakker udfases. Regeringen med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i spidsen vil sende titusinder på skolebænken for at kvalificere dem til nye jobs og er klar med en hastelov inden sommerferien.

Men eksperter peger på, at det ikke nødvendigvis er nogen god idé. Forskningsleder Jacob Nielsen Arendt fra Rockwoolfondens Forskningsenhed, der i mange år har analyseret, hvad der har effekt, når det handler om at få folk i arbejde, er skeptisk:

»Rigtig meget af den forskning, vi har, peger på, at der egentlig ikke er nogen effekt på beskæftigelsen i mange af de indsatser omkring uddannelse, som vi bruger – især ikke for de ledige. Langt størstedelen af de opkvalificeringskurser, man bruger til ledige, er der ikke de store effekter af.«

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er klar med en hastelov, der skal sende en stor del af de mange ledige som følge af coronakrisen på skolebænken.

Venstre vil have flere ind på stadion

Fredag kom det til offentlighedens kendskab, at regeringen ønsker, at Superligaens fodboldkampe igen skal kunne spilles med tilskuere på tribunerne.

Men i det brev til partilederne, som regeringen har sendt ud forud for weekendens forhandlinger om yderligere genåbning af Danmark, fremgår det, at man forløbig kun ønsker at lukke 500 fodboldfans ind ad gangen på de danske stadioner.

Det er alt for lidt, mener Venstres kulturordfører, Britt Bager, som er af den opfattelse, man skal tage hensyn til spillestedets størrelse. Hun bakkes op af Jens Rohde fra De Radikale.

Et tomt Parken før superliga-kampen mellem FC København og AC Horsens den 8. marts. Nu må tilskuerne snart vende tilbage. Men hvor mange ad gangen?

Fyn skal det være

Men lad os lige slutte helt uden at nævne corona. Sådan da.

Sommerferien venter lige om hjørnet, og det er meget muligt, at grænserne indtil videre er lukket til de fleste af danskernes foretrukne feriemål. Er man ikke lige til vandretur i de norske fjelde eller et ophold på en campingplads på tyske Lüneburger Heide, er 2020 måske året, hvor man skal opleve vores egen lille baghave.

»Fyn skal det være«, hedder det i en reklamekampagne, der kører for tiden. Det synes Berlingskes rejseredaktion tilsyneladende også, for de har udarbejdet en udmærket guide til fynske herligheder.

