Tidligere V-politiker og kendt madskribent er død

I sit lange arbejdsliv nåede Kirsten Sparre Andersen at være ernæringskonsulent, forfatter og medlem af Folketinget for Venstre.

Hun voksede op i Nordjylland og flyttede efter studentereksamen fra Aalborg Katedralskole til København, hvor hun blev uddannet som ernæringskonsulent på Suhrs Husholdningsskole.

1943 blev hun gift med aktuar Erik Sparre Andersen, som blev dr.phil. og professor i matematik. Parret var gift til hans død 60 år senere og fik fire børn. Kirsten Sparre Andersen underviste i mange år på Københavns Kommunes Aftenskole, hvor hun specialiserede sig i at lære døve og fysisk handicappede, hvordan man klarer sig i køkkenet.

1958 flyttede familien til Aarhus, hvor hun fortsatte med at undervise i Folkeligt Oplysnings Forbund. Hun begyndte desuden at læse til cand.oecon. ved Aarhus Universitet, men afbrød studiet, da familien flyttede tilbage til København i 1968. I stedet blev hun redaktør for fagbladet Husholdningslærerinden 1968-1972, hvorefter familien tilbragte seks måneder i USA.

Tilbage i Gentofte blev hun ernæringsvejleder på Det Geriatriske Center, Tranehaven, og lysten til at arbejde med mennesker med handicap førte til et fireårigt undervisningsjob på Pensionisthøjskolen i Peder Lykke Centret, Amager.

Mad og kultur

Hendes stigende interesse for politik førte til, at hun 1973 blev opstillet til folketingsvalget for partiet Venstre. Hun blev valgt og genvalgt i 1975.

1982-1992 var Kirsten Sparre Andersen ernærings- og madskribent for Jyllands-Posten. Desuden var hun medlem af Madpublicisterne, og i forbindelse med sin 90 års fødselsdag i 2010 udgav hun bogen »Køkkenklassikere – god mad til alle tider«, som ikke blot var en kogebog, men også et stykke kulturhistorie om mad og sundhed.

Hun var dertil en årrække aktivt medlem af den internationale organisation Zonta, der arbejder for lige rettigheder og muligheder for kvinder verden over. Hendes mor havde i 1937 været med til at stifte Aalborg Zonta. lw