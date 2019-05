Tidligere PET-agent Morten Storm får udstilling på amerikansk spionmuseum

Morten Storm levede i seks år et dobbeltliv. På overfalden spillede han rollen som fundamentalistisk muslim, men i det skjulte videregav han angiveligt oplysninger om islamistiske miljøer – mod betalling – til Politiets Efterretningstjeneste. Nu fortælles historien om den danske, omdiskuterede tidligere agent på et nyt spionmuseum i Washington.

Efterretningsvæsenet i USA – såvel som resten af verden – har siden første færd givet inspiration til underholdsningsbranchen verden over, ofte resulterende i historier om heltemod, geniale gadgets og hemmelige undercover-missioner. Men der er langt fra James Bond til virkelighedens efterretningstjenester, der de senere år har gået fra skandaler med historier om både tortur og ulovlig overvågning.

International Spy Museum. der genåbner på ny adresse 12. maj i USAs hovedstad Washington har til hensigt at beskrive det fulde og retvisende billede af efterretningsvæsenets historie og nutidige ageren. Både i kulturen og virkeligheden. Museet er bygget for mere end én milliard danske kroner og har ifølge The New York Times blandt andet »prangende interaktive udstillinger« og ifølge musset selv verdens største samling af historiske, internationale spion-artefakter til offentligt skue.

Blandt andet har museet dedikeret et helt rum til »forhør og tortur«, hvor gæster blandt andet kan se den berygtede torturmetode waterboarding, som ifølge The New York Times blev brugt under inkvisitionen, af Pol Pot-regimet i Cambodia og af CIA.

Men museet har også indrettet en afdeling om den omdiskuterede dansker, Morten Storm, som søndag den 7. oktober 2012 afslørede sit dobbeltliv på forsiden af Jyllands-Posten og for første gang fortalte om sine år som hemmelig agtent for PET. Storm var ikke med sine dengang 120 kilo, rødmossede kinder og røde skæg, hvad vi typisk ville forbinde med en hemmelig agent. Men danskeren infilterede angiveligt terrororganisationen al-Qaedas inderste cirkler under navnet Murad Storm. Her var han kendt som en overbevist islamist, som åbent talte om hellig krig og opfordrede unge til at rejse ud og kæmpe for oprettelsen af en islamistisk stat i Somalia.

IIfølge Morten Storms egen forklaring til Jyllands-Posten bidrog hans undercover-arbejde fra 2006 og frem med oplysninger, som blandt andet førte til, at CIA dræbte al-Qaeda-lederen Anwar al-Awlaki ved et droneangreb 30. september 2011, cirka 140 km øst for Yemens hovedstad Sana.

Ifølge eget udsagn rejste Morten Storm frem og tilbage mellem Danmark og Yemen - på vegne af PET og CIA - for at lokalisere Al-Qeada-lederen Anwar al-Awlaki, som i 2011 blev dræbt af et droneangreb. De to havde angiveligt et fortroligt forhold, og Awlaki skal angiveligt have betragtet Morten Storm som ven.

Udstillingen om den danske PET-agent

PET har aldrig officielt villet be- eller afkræfte, at Morten Storm skulle have været agent for efterretningstjenesten. Men for nylig blev Morten Storms arbejde for PET dog indirekte slået fast, da Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) under Beskæftigelsesministeriet fastlog, at han lider af posttraumatisk stress-syndrom.

Det bliver af myndigheden anerkendt som en arbejdsskade, »fordi du (Morten Storm, red.) har været udsat for exceptionelt farefulde hændelser under din ageren i det islamistiske miljø«, som det ifølge Ritzau hedder i afgørelsen.

I udstillingen om Morten Storm i Washington vil det være muligt at se et interview med den tidligere PET-agent, optaget i juni 2018 på et »ukendt sted«. Udstillingens indretning bærer arabisk præg og rummer blandt andet et te-bord. I glasmontrer er blandt andet udstillet, hvad der ligner et bedetæppe og en muslimsk klædedragt, der må menes at have tilhørt danskeren. Også danskerens pas er udstillet og ender dermed i kategori med andre agent-artefakter, såsom en falsk »graviditetsdragt« til kvindelige CIA-agenter og sko med KGB-optageudstyr i hælen.