Tidligere ejer af krisecenter i retten for millionsvindel

3,8 millioner kroner fra det offentlige, der skulle have været brugt på et krisecenter for kvinder på Sjælland, gik i stedet til helt andre ting.

Sådan lyder det i tiltalen mod en 50-årig kvinde i en sag, der mandag bliver taget hul på i Retten i Næstved.

Her er kvinden anklaget for som direktør og ejer af krisecenteret, der ikke længere eksisterer, for fra april 2019 til maj 2021 at bruge næsten fire millioner fra Socialstyrelsen og flere kommuner til andet det, de var beregnet til.

I stedet for at blive brugt på krisecenteret blev de overført til andre selskaber, ligesom de blev brugt på at betale andre selskabers udgifter - blandt andet til løn. Bare ikke løn til ansatte på krisecenteret, som pengene gik til, lyder det i anklageskriftet.

Men det var ikke kun andre selskaber, der fik del i pengene fra det offentlige. Det gjorde den 50-årige også selv, påstår anklagemyndigheden.

Kvinden er således også tiltalt for et forhold om mandatsvig. Fra september 2020 til april 2022 endte knap en kvart million kroner, der skulle have gået til krisecenteret, i stedet på den 50-åriges egen konto eller til at betale hendes egne private udgifter, lyder det.

Kvinden er desuden tiltalt i yderligere forhold om bedrageri. Her skal hun i fem tilfælde have opkrævet fire forskellige kommuner for ophold på krisecentre, der ikke var lige så lange, som den 50-årige påstod, de havde været.

På den måde fik hun 48.000 kroner mere fra kommunerne, end hun skulle have haft.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, hvilket gør det ulovligt at nævne den tiltalte kvindes navn eller andre detaljer, der kan gøre, at hun kan identificeres.

Frem mod 7. december er der inklusiv mandagens retsmøde afsat syv dage i Retten i Næstved til at behandle sagen mod den 50-årige.

