Tidligere ansatte om Moderaterne-profil: Hun ville »smadre politiet« og optrådte »belastende« i hemmelig video

Nanna W. Gotfredsen, folketingsmedlem for Moderaterne, anklages for at have udskammet politi og embedsmænd i sin tid som leder af Gadejuristen. Derudover har Social- og Boligstyrelsen nu spurgt ind til et køb af videooptagelser, der skulle indeholde »belastende« materiale om Nanna W. Gotfredsen. Fold sammen

Læs mere