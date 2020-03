Ti små børn er smittet med coronavirus

Danske børn bliver også ramt af coronavirus.

Ti børn mellem nul og ni år er indtil videre blevet konstateret positive i covid-19 tests, men så vidt vides er ingen så hårdt ramt, at det har været nødvendigt at indlægge dem.

De coronaramte børn fremgår af en epidemiologisk overvågningsrapport fra Statens Serum Institut, som kortlægger, hvor mange og hvilke aldersgrupper der er konstateret coronasmittet – samt hvor de er blevet smittet.

Indtil videre ser det ud til, at de danske børn kun er blevet ramt i mildere grad, hvilket stemmer overens med erfaringerne fra Kina og Norditalien.

»Der er tale om relativt lette tilfælde. Der skulle ikke være nogen, det har været nødvendigt at indlægge på intensivafsnit eller sætte i respiratorbehandling,« oplyser formanden for børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab, overlæge Klaus Birkelund Johansen.

Han er ikke overrasket over, at der indgår børn i opgørelsen over smittede danskere.

Ud over de ti smittede mellem nul og ni år er der også 30 smittede blandt de 10- til 19-årige, fremgår det af rapporten, som blev udsendt fredag.

»Børn smittes i samme udstrækning som voksne og er jo også ude blandt folk,« siger Klaus Birkelund Johansen.

Han har dog en forventning om, at de tiltag, der er taget for at reducere kontakten til andre – lukning af daginstitutioner og skoler – kan være med til at sikre, at antallet af børn med coronavirus vil stige langsommere end ellers.

Der vil dog komme flere smittede børn, vurderes det, og derfor er landets børneafdelinger i øjeblikket ved at tage skridt til at udvide kapaciteten i forhold til at undersøge og behandle børn for coronavirus.

Alle børneafdelinger bliver nu inddraget i det arbejde, og der arbejdes på at skaffe såvel flere senge som flere medarbejdere til at varetage opgaven, oplyser Klaus Birkelund Johansen.

Han appellerer også til, at forældre følger de anbefalinger, der er udsendt i forhold til at reducere udbredelsen af corona blandt børn.

Det vil blandt andet sige, at man i vid udstrækning holder børnene hjemme, og at de ikke kommer ud i større forsamlinger, ligesom man skal hjælpe børnene med at overholde god håndhygiejne.

GRAFIK Her kommer smitten fra Herunder er et overblik over, hvor i verden corona-ramte danskere oprindeligt er blevet smittet. Østrig ser ud til at tegne sig for langt størstedelen af de danske corona-tilfælde.

Ifølge rapporten er det også påfaldende, at langt de fleste danskere er blevet smittet i Østrig.

Ud af de 785, der var smittet, da rapporten blev udsendt, er 265 smittet i Østrig, hvor især et skisportssted i Ischgl vurderes at have været storleverandør af coronasmittede.

Under alle omstændigheder er der kommet flere smittede fra Østrig end fra Italien, som ellers betragtes som centrum for smittespredningen til mange lande i Europa.

Hér er der dog »kun« 60 af de coronaramte danskere, der er blevet smittet, fremgår det af opgørelsen.

Hér kan man også se, at stadig flere smittes, hvilket også er en medvirkende årsag til, at myndighederne nu har ændret strategi og primært går efter at opspore alvorligt ramte, mens folk med mildere symptomer i større udstrækning skal klare sig selv.

Midaldrende mænd fylder mest

Man kan også se, at det i vid udstrækning er danskere i alderen fra 40 til 49 år, der hidtil er blevet konstateret coronasmittet – og at mændene også er overrepræsenteret i statistikken.

Blandt 785 smittede var 532 således mænd. Det svarer til, at 67,8 procent af de hidtil smittede er mænd.