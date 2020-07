Thomas Larsen: Prins Joachim og alle omkring ham er ved godt mod

Alle omkring prins Joachim – inklusive ham selv – er ved godt mod.

Det fortæller Berlingskes kongehuskommentator, Thomas Larsen.

»Ud fra de meldinger, jeg får, er alle ved godt mod, også ham selv. Der er også netop kommet ny besked ud til offentligheden, og det, hoffet signalerer nu, er en forøget optimisme om prins Joachims situation,« siger Thomas Larsen.

Prins Joachim fyldte 51 år sidste måned og blev sent fredag aften indlagt på universitetshospitalet i Toulouse i det sydlige Frankrig. Prinsen blev umiddelbart derefter opereret for en blodprop i hjernen, og operationen var vellykket.

Hans tilstand søndag er stabil, oplyser Kongehuset til Ritzau. Prinsen er stadig indlagt på hospitalet.

Hurtig hjælp

Ifølge Thomas Larsen lægger hoffet vægt på, at det har haft en stor betydning, at prins Joachim »så tidligt og hurtigt« har fået lægehjælp.

»Vi ved fra eksperter, der har udtalt sig i forbindelse med sagen, at hastigheden er altafgørende. Der er ingen tvivl om, at Prinsen kom i lægelige hænder i tide, og det må være en afgørende grund til, at han efter omstændighederne har det godt.«

Ifølge Thomas Larsen er hoffet »forsigtigt og omhyggeligt« med dets udmeldinger, fordi kommunikationen skal ske i samarbejde med de franske læger.

»Hoffet er opmærksomt på ikke at udtale sig for skråsikkert. De meldinger, som kommer fra Frankrig, er grundlæggende positive.«

Får hændelsen betydning for Kongehuset i fremtiden?

»Det har naturligvis været en meget stor forskrækkelse for Kongehusets medlemmer. At blive ramt af en blodprop er jo ikke til at spøge med. Men det er ikke sådan, at det direkte ryster hierarkiets mure. Ser man på hierarkiet i Kongehuset, er det bygget op omkring, at Kronprinsparret skal overtage tronen. Når prins Joachim er forsvarsattaché, er det et tegn på, at han har fået en rolle, hvor han kan følge sin egen vej og får lov at udnytte sine kvalifikationer.«