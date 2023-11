Syv anholdt i forbindelse med fodboldderby

Københavns Politi har søndag anholdt syv personer i forbindelse med superligakampen mellem FC København og Brøndby i Parken.

Det oplyser vagtchef Stefan Ladeby.

Tre personer blev anholdt, inden kampen gik i gang. To for overtrædelse af fyrværkeriloven, mens en enkelt blev anholdt for besiddelse af hash.

Efter kampen blev fire personer anholdt. Tre af dem for vold eller trusler om vold mod politibetjente.

Københavns Politi havde til fodboldderbyet for første gang taget en nyere lov i brug, der gjorde muligt at tilbageholde udeholdets fans i op til en time efter kampen.

Brøndby-tilhængerne skulle altså blive i nationalarenaen i et stykke tid efter slutfløjtet. Politiet ville holde dem tilbage for at undgå sammenstød med FCK-fans, men tiltaget havde ikke den ønskede effekt.

Nogle FCK-tilhængere havde således ventet på Brøndby-fansene udenfor Parken, og politiet blev efter kampen nødt til at lægge sig imellem de to grupperinger.

Det førte til, at nogle politifolk trak deres stave og tog dem i brug.

Vagtchef Stefan Ladeby siger, at Københavns Politi nu vil evaluere, hvordan tiltaget med at tilbageholde Brøndby-fansene forløb.

/ritzau/