Sygeplejersker får 3.000 kroner mere om måneden: »Vi aner ikke, om det kommer til at virke«

Finansministeren mumlede, da han blev spurgt, hvor mange sæt velfærdshænder han får for de 6,8 milliarder, som regeringen giver i lønforhøjelse til sygeplejersker, sosu’er, pædagoger og fængselsbetjente. Professor i sundhedsøkonomi forstår finansministeren, for lønforhøjelserne er et hidtil uset eksperiment.