Syge rammes af kæmpe prishop på medicin: Nu skal det stoppes

Ny Berlingske-analyse viser, at der alene i år har været over 1.000 prishop på 100 procent eller mere på medicin på danske apoteker. Dybt problematisk, lyder det fra patientorganisationer. Konkurrencemyndighederne kigger også på de mange prishop, og sundhedsministeren vil nu indføre et prisloft for at beskytte patienterne.