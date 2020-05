Svensk politiker i skarp kritik af dansk spildevandssag: »Vi får serveret lort på lort«

I nærmest bogstaveligste betydning har København fået en møgsag på halsen, efter det kom frem, at forsyningsselskaberne Hofor og Novafos har fået tilladelse til at udlede 290.000 kubikmeter spildevand i Øresund.

Kritikken har efterfølgende haglet ned over teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) fra bl.a. Dansk Folkepartis leder på Københavns Rådhus, Finn Rudaizky.

Og i Sverige er møgsagen heller ikke gået nogens næser forbi.

Til det svenske medie SVT retter det svenske Riksdagsmedlem Niels Paarup Petersen (C), meget hård kritik mod Danmark og siger, at der er klare retningslinjer for, hvordan informationerne mellem nabolandene skal forløbe. Retningslinjer, som er gået fløjten i denne sag, mener han.

»Man kan sige, at forholdet (mellem landene, red.) allerede er ret dårligt og har været det siden 2015. Der har været problemer igen og igen, og dette eksempel forstærker problemet,« siger han til SVT:

»Det er et problem for Øresundsregionen, at vi får serveret lort på lort, men så meget skidt, som de efterlader nu, har vi ikke modtaget før.«

Også marinbiolog Jonas Gustafsson ved regionsrådet i Skåne har til SVT rettet kritik mod Danmark.

»Vi synes, det er for dårligt. Man kan måske forvente og acceptere udslip i tilfælde af en ulykke. Men det virker meget planlagt,« sagde han.

Ninna Hedeager Olsen skriver i et opslag på Facebook, at hun ikke på forhånd var bekendt med sagen, før den allerede rullede i medierne.

»Jeg hørte første gang om sagen, da medierne tog den op. Selvfølgelig burde jeg og Teknik- og Miljøudvalget have været orienteret om en sag som denne. Det har jeg bedt om, at vi bliver hurtigst muligt. Orienteringen skal samtidig kaste lys over, om de potentielle skadevirkninger på miljøet og biodiversiteten,« skriver hun.

Orienteringen, skriver hun, skal også gøre det klart, om Teknik- og Miljøudvalget har kunnet træffe en anden afgørelse, hvis sagen var blevet forelagt politisk, og om afgørelsen står til at ændre.