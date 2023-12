Samfund Abonnement

Svagt udkast til Dubai-tekst er nu på bordet – intet om »udfasning« af fossile brændsler

Lynanalyse: Der er lagt op til et hedt globalt klimaslagsmål i Dubai, efter at det emiratarabiske formandskab mandag eftermiddag fremlagde et decideret »sort« udkast til en slutaftale.