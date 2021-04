Sur smiley og bøde i Hellerup: Formodet skimmel på kendt kaffebar

Espresso House i Hellerup har tilsyneladende ikke brugt coronanedlukningen på at gøre rent i butikken. I hvert fald har et besøg af Fødevarestyrelsen 13. april resulteret i en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner på grund af dårlig hygiejne. Det oplyser TV 2 Lorry.

Fødevarestyrelsen fandt samlinger af »formodet skimmel« på hylder og ved kanter i to køleenheder i kaffebaren, og der blev under kaffebarens inventar fundet et »et tykt lag støv, kaffegrums, snavs og krummer«, ligesom der blev fundet snavs i vaskeområdet og i køleskuffer i salgsområdet.

Espresso House har 220 kaffebarer i Norden. Det er ikke mere end et halvt år siden, at samme kaffebar i Hellerup sidst modtog en indskærpelse af Fødevarestyrelsen, fordi gulve og vægge i opvaskelokalet dengang fremstod snavsede. Det samme gjaldt hylder og skabe.

Dengang lød Espresso House' kommentar til Fødevarestyrelsen: »Det gør vi rent med det samme.«

Ved et besøg en måned senere, fremstod Espresso House rent og blev tildelt en glad smiley, men nu er den altså gal igen i en grad, at Fødevarestyrelsen har sendt en bøde.

»Vi beklager meget, at vi i denne kaffebar ikke har levet op til vores krav til rengøring,« skriver Malene Munch Vestergård, marketing- og kommunikationsansvarlig hos Espresso House Danmark til TV 2 Lorry:

»Vi har som kæde naturligvis standarder og rutiner for at sikre denne rengøring, men vi må i dette tilfælde desværre konstatere, at de ikke har været fulgt tilstrækkeligt. Det beklager vi meget, og vi tager som kæde fuldt ansvar for denne menneskelige fejl,« skriver Malene Munch Vestergård.