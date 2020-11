Studerende skal til fysisk eksamen og frygter corona: »Det er uetisk, ulogisk og uansvarligt«

Smitten er stigende i København. Tirsdag var der registreret 1.690 coronatilfælde i Københavns Kommune de seneste syv dage.

Derfor bekymrer det en flok unge studerende på Københavns Universitet, at de står til at skulle sidde 60 mennesker sammen i ét lokale til en fysisk eksamen den 18. december.

Det er seks dage inden juleaften, og derfor frygter de studerende at smitte forældre og bedsteforældre, fordi de ikke kan nå at blive testet for covid-19 og få svar, inden de drager hjem til jul.

»Det giver jo ikke mening, at man kører eksamen fysisk, når eksamen var digital i juni, hvor smittetrykket ikke var så højt. Det er uetisk, ulogisk og uansvarligt,« siger Jino Victoria Doabi, som læser statskundskab på tredje semester.

De studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har således fået tilsendt en besked om, at deres skriftlige eksamen i økonomi vil blive afholdt fysisk på trods af de nye tiltag, som regeringen har indført på grund af det stigende smittetryk. Vurderingen fra Københavns Universitet bygger på, at »eksamen kan afholdes i fuld overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.«

Nervøse for at smitte sårbare juleaften

Jino Victoria Doabi mener, at de studerende i forvejen må opgive meget på grund af covid-19, og hun er nervøs for, at hun må opgive julen, hvis den fysiske eksamen bliver afholdt som planlagt.

»Vi har givet op på fester. Vi har givet op på social kontakt. Vi har givet op på at tage fysisk på uni – de fleste af os. Vi beder ikke om at få en lettere eksamen. Vi beder bare om, at vi i det mindste ikke skal skippe julen. At vi kan få vores eksamener i ro og trygge rammer. Jeg synes ikke, en fysisk eksamen er tryg, og jeg synes, det er stressende,« siger hun.

Emilie Lykke Bjørnskov, som studerer samfundsfag, er i læsegruppe med Jino Victoria Doabi. Hun frygter, at hun vil tage coronasmitte med hjem til jul på grund af den fysiske eksamen.

»Hvis man er samvittighedsfuld, så skal man have taget en test den 22. december – altså fire dage efter eksamen. Og der kan gå to til tre døgn, før man får svar på den test. Det synes jeg, er problematisk, når jeg har en farfar, der har lungecancer og er i gang med kemoforløb,« fortæller hun.

Sundhedsministeren er bekymret for smitten i København

I en ny prognose for coronasmitte fra det europæiske smitteagentur, ECDC, fremgår det, at antallet af smittede og indlagte vil stige i Danmark frem mod jul. Hvor der i dag er omkring 1.000 nye smittede hver dag, vil der hen mod slutningen af december være tæt på det dobbelte, forudser ECDC.

Det stigende smittetryk i København fik i weekenden sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til tasterne. Han er bekymret for udviklingen.

10. november var der en samlet syv dages-incidens (nysmittede den seneste uge i forhold til indbyggertallet, red.) i København og Frederiksberg på 185. Tallet var steget til 210 17. November.

»Her går det altså den forkerte vej lige nu«, konstaterede han i et opslag på Facebook.

»Når smitten får lov til at fortsætte, så breder den sig, og den kan ramme de af vores medborgere, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb på grund af alder, kroniske sygdomme, fordi de er i gang med andre alvorlige behandlingsforløb med mere. Derfor vil jeg sige til alle, der er i københavnsområdet: Vi må og skal have brudt de smittekæder nu«, skrev Magnus Heunicke.

Max 61 studerende i samme lokale

Den fire timer lange eksamen skal foregå på Peter Bangs Vej på Frederiksberg, og eleverne skal bruge de samme computere og benytte sig af de samme toiletter. Københavns Universitet forsikrer dog eleverne om, at retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne kan overholdes i lokalerne.

»Kravene er baseret på grundige analyser fra sundhedsmyndighederne og omhyggelig gennemgang af lokalerne af KU. Der vil max være 61 studerende i samme eksamenslokale,« står der i en besked til eleverne fra Københavns Universitet.

De studerende kan ikke få dispensation til at undgå den fysiske eksamen, hvis de er nervøse for smitterisikoen, medmindre de er i risikogruppen, eller de bor sammen med en, som er i risikogruppen. Derfor er den eneste udvej at melde sig syg, men det ønsker Jino Victoria Doabi og Emilie Lykke Bjørnskov ikke:

»Det vil jo være forkert at melde mig syg, når jeg ikke er det. Men hvis jeg er syg uden at vide det, eller andre er syge og ikke kan mærke symptomerne, og jeg så tager det med hjem, så er der kun seks dage til juleaften, og vi skal hjem i tog, og vi skal forskellige steder hen i landet,« siger Jino Victoria Doabi.

Samler underskrifter ind

Emilie Lykke Bjørnskov er enig med sin medstuderende.

»Nogle af de andre studerende siger så, at man bare kan sygemelde sig til eksamen og så tage den til februar. Men jeg synes, det er fjollet, når jeg er rask til at tage eksamen, at jeg så skal vente to måneder med at tage eksamen igen – under samme vilkår vel at mærke,« understreger hun.

Pigerne, som er i læsegruppe sammen, er ved at samle underskrifter ind for at opfordre Københavns Universitet til at ændre eksamensformen fra fysisk til digital. Indtil videre har de fået 70 underskrifter.

»Jeg er bange. Ikke kun for selv at blive smittet, men for at smitte andre. Jeg kender to, der har smittet deres bedsteforældre. Jeg tror ikke, jeg ville kunne leve med mig selv, hvis jeg gjorde det,« slår Jino Victoria Doabi fast.

Smitte er set ved eksamener før

Politiken kan i dag berette om den samme frygt for at smitte andre hos medicinstuderende på Københavns Universitet. Og Uniavisen, som er Københavns Universitets avis, har tidligere berettet om coronatilfælde til eksamener på Københavns Universitet. Til det sagde prodekan for uddannelse på SUND, Hans Henrik Saxild, at »det er helt forventeligt, at der vil være studerende, der efter eksamen finder ud af, at de er smittet med covid-19.«

Studieleder på Statskundskab, Anders Berg Sørensen kan godt følge de studerendes bekymringer, og spørgsmålet om en plan B, altså en digital eksamen, vil blive drøftet på et studienævnsmøde 1. december.

»På Peter Bangs Vej lever de mig bekendt op til retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne. Man lever op til afstandskrav, udluftning og rengøring, og man bliver som studerende sluset ind med afstand og i hold. Vi havde eksamen 31. oktober på trods af et højt smittetryk, fordi vi vurderede, at man lever op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer,« forklarer han.

Kan du forstå, at de studerende er nervøse for en fysisk eksamen?

»Jeg forstår godt deres bekymring, og vi tager som planlagt spørgsmålet om en enkelt Peter Bangs Vej-eksamen her til vinter op på vores studienævnsmøde 1. december, for det er der, der er kompetence til at tage stilling til, om der skal ske afvigelser fra studieordningen og dermed ændringer i forhold til vintereksamen,« siger han.