Stramme rejseregler sætter regeringen under pres: »Det er ved at gå helt over gevind«

Sent fredag eftermiddag meddelte Justitsminister Nick Hækkerup (S) at turister fra Norge, Tyskland og Island alligevel gerne må overnatte på hotel i København. Meldingen vækker glæde, men også undren hos brancheorganisationer, der mener det er som at få en kiks, når man drømte om en kage. Det kan du læse om her.

På hotellerne blev nyheden også modtaget med blandede følelser, mød en frustreret hoteldirektør lige her.

Men først et kig på coronasituationen.

Dagens tal:

Bekræftede smittede i Danmark: 12.099

Indlagte på intensiv: 14

Antal døde: 594

Bekræftede smittede på verdensplan: 7.570.801

Døde på verdensplan: 422.981

Læs mere om de danske tal her og de udenlandske her.

Gallup: Mette Frederiksen står historisk stærkt

Hos Berlingske kan du læse historien om at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet kører med klatten. I den første Gallup-måling efter genåbningen er der stor opbakning til regeringspartiet.

Hver tredje respondent, 33,1 procent, ville således stemme på Socialdemokratiet, hvis der var folketingsvalg i morgen.

Valgforsker ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen mener, at den store opbakningen til Socialdemokratiet vil vare ved et stykke tid endnu

»Hvor længe bliver det ved? Så længe krisen bliver ved, er nok svaret. Så længe vi er i den her situation, hvor regeringen næsten kan gå på vandet, ligegyldigt hvad den gør, vil vi se den her meget, meget høje tilslutning,« siger Kasper Møller Hansen

Anderledes skidt står det til for Dansk Folkeparti. Målingen viser en tilslutning på 5,8 procent hos Gallup, og DF er således et godt stykke lavere end ved folketingsvalget for et år siden, hvor partiet landede på 8,7 procent. Gallup har ikke målt en lavere tilslutning til DF siden 1997.

Læs hele artiklen, og se hvordan målingen ser ud for de andre partier her.

Priserne på flybilletter er banket helt i bund

Ligeledes i Berlingske, kan du læse nyheden om at flybilletterne nærmest foræres væk i øjeblikket. Eksempelvis kan man lige nu købe en returbillet til Cypern for for 450 kroner fra Kastrup, og det er midt i sommerferien.

Lige nu anbefales det kun at danskerne rejser til Norge, Island eller Tyskland. De seneste rejserestriktioner gælder frem til udgangen af august. Alle ikke-nødvendige rejser til resten af verden frarådes fortsat.

De stramme restriktioner koster luftfartsselskaberne dyrt. Det mener Ole Stouby, rejseekspert og direktør for prisportalen Travelmarket, som Berlingske har talt med. Han kalder de danske regler for noget »makværk«. Han mener, at man kunne have startet med at fraråde rejser i juni, og så efterfølgende vurderet situationen i juli og august.

»At regeringen for et par uger siden tvang hele rejsebranchen til at aflyse alle rejser i højsæsonen i juli og august, er noget politisk makværk, som vil få fatale konsekvenser. Det er helt uforståeligt, at man ikke afventede situationen og anbefalingerne fra EU i løbet af juni,« siger han.

Ifølge Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kan rejsevejledninger for sommeren godt, komme til at ændre sig.

Læs hele artiklen, og se samtidig priserne på en lang række andre rejser sydpå her.

Embedsmænd sår tvivl om Venstres store milliardforslag

Venstre og partiets formand Jakob Ellemann-Jensens forslag om at halvere momsen, for at sætte skub i dansk økonomi, trak overskrifter tilbage i maj måned. I følge Venstres forslag, skulle det sættes i værk allerede 1. juni, og så skulle det vare året ud.

Men i Skatteministeriet er de skeptiske, her sår de tvivl om, om det overhovedet kan lade sig gøre at sænke momsen med den hastighed.

»En midlertidig nedsættelse af momssatsen må forventes at medføre betydelige administrative omkostninger for Skatteforvaltningen, herunder en række systemtilpasninger, som vil kræve en implementeringstid på mindst 12 måneder,« lyder det fra Skatteministeriet i et svar til Berlingske.

Politikerne forhandler i disse dage om første fase af genopretningen af dansk økonomi, og det er her man behandler Venstres forslag.

Læs hele artiklen, og se hvad en række økonomer mener om sagen her.

Hver anden virksomhed frygter fyringer, når lønkompensation slutter

Hos Politiken kan man læse historien om, at en ny undersøgelse viser, at hver anden virksomhed frygter fyringer når de statslige lønkompensationspakker ophører.

29. august er det slut med lønkompensation ovenpå coronakrisen. En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 50 procent af de virksomheder der har modtaget lønkompensation, vurderer at de er nødt til at fyre når lønompensationen ophører. Yderligere kan man smide de 23 procent oven i, der endnu ikke kan svare på om de kan undgå fyringer. Undersøgelsen er baseret på svar fra 1100 virksomheder.

Ifølge Politiken har flere dog noget at svare på undersøgelsen inden lønpakkerne blev forlænget fra 8. juli til 29. august.

»Det er efter min mening bekymrende tal, der fremgår af denne her undersøgelse. Når hver anden virksomhed forventer at skulle afskedige medarbejdere, når det er slut med lønkompensationen, så er det altså alvor«, siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv til Politiken.

Læs hele artiklen hos Politiken her.

Stramme rejseregler sætter regeringen under pres: »Det er ved at gå helt over gevind«

Hos Jyllands-Posten kan man læse historien om, at flere partier mener, at regeringen er på kant med grundloven ved ikke at inddrage Folketinget i beslutningerne om åbning eller lukning af landets grænser.

Danskerne må kun rejse til de lande, der er en aftale med, og det er fortsat kun Norge, Island og Tyskland. Men nu kræves der svar på hvilke sundhedsfaglige begrundelser der er, for at en dansker fortsat ikke må rejse ud, når flere EU-lande ændrer anbefalingerne. Fra politisk og erhvervsmæssig side mener flere, at de danske krav er alt for strenge. Jyllands-Posten har gennemgået en række EU-landes rejsevejledninger, og det er kun få andre lande der har strenge retningslinjer som Danmark.

»Omkostningerne ved at holde grænserne lukkede, er større end ved at holde dem åbne,« mener han og kalder aftalerne med Norge, Island og Tyskland for »mærkeligt bureaukratiske.Intet er tilsyneladende baseret på sundhedsfaglige anbefalinger, men udviklet i regeringens eget lønkammer. Det er ved at gå helt over gevind,« siger Martin Lidegaard, udenrigspolitisk ordfører for De Radikale.

Læs hele historien hos Jyllands Posten her.

Det sker:

La Liga genoptages

Efter at have ligget stille i en lang periode genoptages La Liga, og der skal igen spilles fodboldbold i den bedste række i Spanien.

Demonstrationer mod Racisme

Flere steder i Europa vil der igen være demonstrationer afholdt af Black Lives Matters. der er demonstrationer i Edinburgh og i Paris.

Drive-in koncerter

Er man på de fynske kanter kan man komme til drive-in koncerter ved Jyske Bank Arena. Her kan man fra sin bil opleve Onkel Reje, Claus Hempler, L.O.C. og Ude af Kontrol.

Dagens tal:

438

Det er lige nu prisen i kroner og ører for en returbillet til Cypern i sommerferien, hvis du flyver fra Billund. Læs mere om de vanvittigt billige billetter her.