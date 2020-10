Stort smitteudbrud på Gerlev Idrætshøjskole efter elever brød reglerne

På Gerlev Idrætshøjskole ved Slagelse på Sjælland er i alt 42 elever konstateret smittet. Skolen har hjemsendt over 100 elever.

Det fortæller Tania Dethlefsen, forstander på Gerlev Idrætshøjskole, til Berlingske.

Allerede for fire dage siden skrev skolen på skolens facebookside, at to elever var smittet. En pointe, som i dag fredag er videreformidlet af nyhedsbureauet Ritzau. Men situationen er blevet forværret de seneste dage.

»Situationen på Gerlev Idrætshøjskole har udviklet sig ret dramatisk siden opdateringen på Facebook. Vi har 42 smittede nu, og det er en alvorlig sag,« siger Tania Dethlefsen, forstander på Gerlev Idrætshøjskole.

Ingen ansatte er smittet, så vidt vides.

På skolen går over 130 elever. En gruppe af elever, herunder 15 internationale elever, har fået lov at blive på skolen.

Smitten er ifølge forstanderen efter alt at dømme startet ved, at en elev har besøgt sin familie, som har været smittet, men uden at have symptomer. Efterfølgende har den pågældende bragt smitten tilbage til skolen.

»Det er helt okay at tage hjem til sin familie – det er ikke det, vi opfordrer til, men det er okay at gøre. Eleven isolerer sig og tager en test, der viser sig at være negativ. Så han ved ikke på det tidspunkt, at hans familiemedlemmerne var coronasyge, og det ved vi heller ikke,« siger Tania Dethlefsen.

På højskolen følger man ligesom andre højskoler og efterskoler sundhedsmyndighedernes anbefalinger og har inddelt eleverne i små »familiegrupper« for at undgå potentiel smittespredning. Her gælder afstandskravet ikke, men elever i forskellige familiegrupper skal holde afstand til hinanden.

»Og så er det, at han og en masse andre elever vælger at bryde vores retningslinjer og går i sauna sammen på tværs af flere forskellige familiegrupper. Det må vi desværre konstatere. Det er dybt beklageligt og meget alvorligt,« siger Tania Dethlefsen.

Ifølge forstanderen er der tale om et stort antal elever, der har brudt reglerne. Skolen regner med, at der har været elever fra fire forskellige famliegrupper.

»Det er over 30 elever, der har vandret ind og ud af denne her sauna med saunagus, hvor det jo sprøjter rundt med dråber. Om aftenen får eleven, der har været hjemme hos sin familie, symptomer og isolerer sig,« siger forstanderen.

Skolens ledelse får i første omgang ifølge forstanderen ikke besked om saunaepisoden.

Af de smittede elever, som forstanderen har konkrete oplysninger om, er der tale om milde symptomer.

Tania Dethlefsen understreger, at elever ikke vil blive smidt ud af højskolen, men er hjemsendt.

Har I løftet pegefingeren over for eleverne på nogen måde?

»Ja, vi har holdt et stormøde om det her, og så har vi sendt dem hjem. Og vi har sagt til dem, at det er en utrolig alvorlig situation,« siger Tania Dethlefsen.

Skolen går videre end Sundhedsstyrelsens retningslinjer og kræver to negative test, før eleverne kan vende tilbage.