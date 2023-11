Stort nyt studie: Udskældte fødevarer er ikke nødvendigvis dårlige for dit helbred

De findes overalt på hylderne i de danske supermarkeder. Og de har i den seneste tid været udskældt i den internationale forskning.

De ultraforarbejdede fødevarer – såsom færdigretter, chips og læskedrikke – er designet til at få os til at overspise, og så er de ganske enkelt dårlige for vores helbred.

Men nu viser et nyt studie bragt i det anerkendte tidsskrift The Lancet, at det formentlig er mere nuanceret.

For selvom der ikke er tvivl om, at nogle ultraforarbejdede fødevarer øger risikoen for at udvikle sygdomme som kræft, hjertesygdomme og diabetes, så kan andre faktisk have en god indflydelse på dit helbred.

Studiet viser, at nogle af de ultraforarbejdede fødevarer som brød og nogle morgenmadsprodukter faktisk kan reducere risikoen for at udvikle sygdommene, fordi de indeholder fibre. Det skriver The Guardian.

Derimod kan et regelmæssigt indtag af kødprodukter som eksempelvis pølser og sukkerholdige drikkevarer føre til en øget risiko for at udvikle sygdommene, konkluderer forskerne bag studiet.

Eksperter forklarer, at resultaterne fra studiet viser, at det er både uklogt og uberettiget at anse alle ultraforarbejdede fødevarer som værende dårlige for helbredet, skriver The Guardian.

»Resultaterne peger på, at ultraforarbejdede fødevarer spiller en rolle i at udvikle flere kroniske sygdomme. Men de viser også, at den gængse opfattelse af, at alle ultraforarbejdede fødevarer er forbundet med helbredsproblemer, formentlig er forkert,« siger ernæringsforsker Ian Johnson til The Guardian.

Forskerne bag studiet er kommet frem til resultaterne ved at analysere 266.666 europæeres kost- og sygdomshistorik og har udgivet studiet i det tidsskriftet The Lancet.

»Vores studie understreger, at det ikke er nødvendigt at undgå ultraforarbejdede fødevarer fuldstændigt. Derimod bør indtagelse være begrænset, og man bør prioritere friske eller minimalt forarbejdede fødevarer,« siger en af forskerne bag studiet, Heinz Freisling, til The Guardian.

Hvad er ultraforarbejdede fødevarer?

Ultraforarbejdet mad dækker over en lang række forskellige produkter. Alt fra kartoffelchips, energibarer, frysepizzaer og nogle plantebaserede produkter hører med i kategorien.

Fælles for dem er, at de er fremstillet ved hjælp af industrielle forarbejdningsmetoder og indeholder ingredienser, man typisk ikke vil kunne finde i sit eget køkken.

Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan mange af de ultraforarbejdede fødevarer kan have negative konsekvenser for vores helbred.

Flere studier konkluderer blandt andet, at der er en sammenhæng mellem at indtage ultraforarbejdede fødevarer og risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, diabetes, overvægt og forhøjet blodtryk.

Det skyldes sandsynligvis, at fødevarerne ofte har et højt indhold af salt og sukker og kan indeholde tilsætningsstoffer og konserveringsmidler. Dertil har de typisk et lavt fiberindhold og få af de næringsstoffer, som findes i friske fødevarer.

Derudover er fødevarerne skabt til, at vi skal spise meget af dem. Det har Nicklas Brendborg, forfatter og ph.d.-studerende hos TrygFondens Center for Aktiv Sundhed, tidligere forklaret til Berlingske.

»De her fødevarer er designet til overforbrug. Der sidder forskere og bruger avancerede videnskabelige metoder til at gøre fødevarerne så stimulerende som muligt og sørge for, at fødevarerne ikke mætter. Det betyder, at det er svært for os at lade være med at spise for meget af dem,« siger han.