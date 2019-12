Stor dansk virksomhed sletter alle møder i det nye år

Når medarbejderne i virksomheden Systematic, der har over 1.000 ansatte, møder ind på arbejde i det nye år, vil der ikke være et eneste internt møde at finde i kalenderen.

Systematics direktør, Michael Holm, har valgt at slette alle møderne, så virksomheden kan starte på en frisk.

»Nu ryster vi posen og gør noget drastisk, så vi kan komme vanetænkningen til livs. Vi kan ikke undgå at holde møder, men vi skal i langt højere grad overveje, hvorfor et møde er vigtigt,« siger han til TV 2.

I fremtiden vil der blive sat en række kriterier for de møder i virksomheden, som ledelsen mener er nødvendige, skriver TV 2. Møderne skal være stående, de må ikke vare mere end 30 minutter, og så bør der maksimalt være fem deltagere.

Michael Holm håber, at færre møder vil spare medarbejderne tid og samtidig øge produktionen.

»Jeg har deltaget i alt for mange møder, hvor man kunne skrive et referat, før mødet startede. Den slags møder er dræbende og spild af tid,« siger han til TV 2.

Flere virksomheder gør op med mødekulturen

Virksomheden er blot den seneste i rækken af virksomheder, der enten gør op med den traditionelle mødekultur eller forsøger at komme vanetænkning til livs ved at indrette arbejdsdagen på en anderledes måde.

Berlingske fortæller tirsdag om virksomheden Abtion, der for tre måneder siden valgte at indføre en firedages arbejdsuge. Medarbejderne arbejder nu 30 timer om ugen, men får stadig løn for en 37 timers arbejdsuge.

Abtion har også valgt at gøre op med den traditionelle måde at afholde møder på. Et møde må i dag vare enten 20 eller 40 minutter, og i hvert mødelokale er der placeret et fysisk ur, som skal sættes i gang, når mødet begynder. Når uret ringer, skal mødet afsluttes.

»Vi brugte sindssygt lang tid på møder før i tiden uden at få særlig meget ud af det. Nu skynder vi os automatisk at komme frem til en konklusion, når vi har møde, fordi vi kan se på uret, hvor lang tid, vi har tilbage. Det skaber en psykologisk effekt,« siger Bo Kønskov, der er medejer af Abtion, til Berlingske.

Også i virksomheden IIH Nordic er der indført faste tidsrammer på møderne, mens interne møder er reduceret markant.

Mere fleksibelt arbejdsmarked

Ifølge flere eksperter, der har udtalt sig i Berlingske, vil arbejdsmarkedet blive indrettet mere fleksibelt i fremtiden. Der vil sandsynligvis komme flere eksempler på firedages arbejdsuger, mens medarbejderne generelt vil få tildelt mere ansvar for, hvordan deres arbejdstid skal indrettes.

»Nogle vil arbejde mere deltid, nogle vil arbejde fire dage om ugen, og nogle vil arbejde om aftenen eller i weekender. Fælles er, at fastsættelsen af arbejdstiden i højere grad vil ske ude på de enkelte arbejdspladser og foregå som en forhandling mellem medarbejdere og arbejdsgivere. Det er en fordel for alle, fordi der kan give nogle forbedringer i forhold til produktiviteten på arbejdspladsen, og medarbejderne kan få lettere ved at få familielivet til at gå op i en højere enhed,« lyder det fra Mads Peter Klindt, der er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

I virksomheden Abzu har de for eksempel valgt at gøre helt op med den traditionelle måde at indrette en arbejdsplads på. Her er der ingen chef, alle bestemmer lige meget, og man vælger selv, hvad man skal have i løn. Historien om Abzu kan læses her.