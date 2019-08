Stine Madsen blev påkørt af elløbehjul på cykelstien: »Folk tror, det er et legetøj«

Det ene øjeblik er Stine Lykke Madsen på vej på cykel ind mod centrum af København, hvor hun skal møde veninderne; det næste øjeblik ligger hun på cykelstien midt i regnen på Christmas Møllers Plads og har slået hovedet mod asfalten.

Hun ligger der et stykke tid. Måske har hun kortvarigt tabt bevidstheden; nogle hjælper hende op og ind under et træ, i ly for regnen.

»Jeg bløder fra albuen og har slået halebenet, men det er mit hoved, jeg er mest bekymret for. Jeg er svimmel og desorienteret,« husker Stine Lykke Madsen.

Kort forinden er hun blevet påkørt af en ung mand på et elløbehjul, som kørte mod kørselsretningen på cykelstien og torpederede Stine Lykke Madsen med det grimme styrt til følge.

Dermed er Stine Lykke Madsen blevet en af et stigende antal borgere i hovedstadsområdet, der i år er kommet til skade i ulykker, hvor elløbehjul er involverede.

Siden midten af januar, hvor en forsøgsordning med elløbehjul blev sat i gang, har akutberedskabet i Region Hovedstaden registreret over 100 ulykker, hvor borgere har fået alvorligere »løbehjulsrelaterede« skader, ofte i hovedet.

Primært har det været trafikanter, der kørte på elløbehjulene, som er kommet galt af sted, men der har også været en række episoder, hvor skaderne er opstået, fordi borgere er faldet over et løbehjul eller er blevet påkørt af en person på et elløbehjul.

Blandt dem er Stine Lykke Madsen.

Den unge mand, der havde påkørt hende, undskyldte flere gange, men var dog ikke mere brødebetynget, end at han efter et stykke tid forlod ulykkesstedet – i øvrigt i følgeskab med en kammerat på løbehjulet – og Stine Lykke Madsen måtte selv ringe efter hjælp.

Ambulancen kørte hende til Amager Hospital, hvor hun blev oplyst om, at hun formentlig havde pådraget sig en hjernerystelse, og at hun skulle holde øje med symptomerne den følgende tid.

Ulykken skete i midten af juni, og efterfølgende var Stine Lykke Madsen sygemeldt og måtte arbejde på nedsat tid i et par uger, fordi hun havde hovedpine, var træt, svimmel og meget påvirket af lys og lyde.

I dag går det bedre med hovedet, mens ryggen stadig volder så mange problemer, at hun går til fysioterapeut.

»Jeg har før prøvet at falde på en cykel, men dette er klart det mest ubehagelige, jeg har oplevet,« siger Stine Lykke Madsen.

Ulykken har ændret hendes syn på elløbehjulene.

Til at begynde med var hun positiv over for løbehjulene, for umiddelbart var det et smart nyt køretøj, som måske kunne være med til at reducere biltrafikken.

»Efter det, jeg har oplevet, har jeg fået øjnene op for de negative sider. Jeg ser, hvordan folk kører to på et løbehjul og bruger det som legetøj. Det er det jo ikke, og det bekymrer mig. Det er jo et køretøj, som kan køre ret hurtigt, så der må være noget regulering af, hvordan de skal bruges,« siger Stine Lykke Madsen.

Hun har desuden besluttet at politianmelde den unge mand, der påkørte hende.

Alle kan begå dumheder i den alder, men der bør være en reaktion og statueres et eksempel, så de fornødne regler kan blive vedtaget, og udlejerne kan blive presset til at leve op til deres ansvar med at sikre, at deres brugere kører ordentligt, mener Stine Lykke Madsen.

