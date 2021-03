Speciallæge slår alarm over »dybt bekymrende« udvikling: »Det er kommet bag på os, at stigningen har været så voldsom«

Coronanedlukningen har sat tydelige spor hos de børn og unge, som i forvejen har haft det skidt.

I alt er over 4.600 børn og unge blevet henvist til psykiatrisk afdeling i Region Hovedstaden. Aldrig før er så mange børn og unge blevet henvist til psykiatrisk udredning i landets største Region i løbet af et år.

Og det er bekymrende, mener speciallæge Nina Staal, klinikchef i den ambulante enhed i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden. Hun har en oplevelse af, at mange henvisninger omhandler angst, ocd og depression blandt børn og unge, og at der yderligere har været en markant stigning i antallet af spiseforstyrrelser.

»Jeg synes, det er dybt bekymrende. Netop fordi vi ikke tager flere ind, som blot mistrives, tegner der sig et billede af, at langt flere har haft behov for psykiatrien og dermed langt flere, som har fået det meget skidt. Der bliver gjort rigtig meget forebyggende arbejde, men der kan stadig gøres mere,« fortæller Nina Staal.

Stor stigning

Set over hele året 2020 er stigningen 14 procent i forhold til året før, mens der målt på andet halvår 2020 har været en vækst i henvisninger på 24 procent i forhold til samme periode året inden, viser tal fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Stigningen er kommet bag på Nina Staal, som påpeger, at der allerede er et stærkt samarbejde mellem kommunerne og psykiatrien i form af programmer, som skal forebygge, at børn og unge får det så skidt, at de får behov for psykiatrisk hjælp.

»Det er kommet bag på os, at stigningen har været så voldsom. Jeg tror, det er kommet bag på alle – også politikere – hvad en nedlukning gør ved folk, og hvad for et sikkerhedsnet en almindelig hverdagsrutine skaber for især sårbare børn og unge.«

Især børn og unge, som tidligere har haft udfordringer med mistrivsel, eller som tidligere har haft brug for psykiatrisk behandling, har haft brug for psykiatrien under coronanedlukningen, forklarer hun.

VI ser, at børn og unge, som tidligere har døjet med mistrivsel, har lidt hårdt under et års nedlukning, hvor hverdag og stuktur falder sammen, og familier ikke får den støtte, de plejer. Vores tværsektorielle enhed arbejder på højtryk for at udvikle og beskrive programmer, som kan varetages i skolerne og hos kommunerne, men der vil blive behov for et endnu stærkere samarbejde i den kommende tid.«

Siden coronanedlukningens start i foråret 2020, har Region Hovedstaden som et ekstra tiltag haft udvidet mulighed for telefonisk rådgivning til børn, unge og deres forældre, inden de henvender sig i akutmodtagelsen. Og ifølge Nina Staal vil der blive behov for udvidet indsats længe endnu – også efter at coronarestriktionerne er forsvundet.

»De problemer, vi ser i psykiatrien, forsvinder jo ikke på et halvt år. Jeg tror, vi i længere tid vil se et øget henvisningspres. De fleste børn vil sige 'juhu, nu skal jeg tilbage til skole', men der er også nogle der vil sige 'det vil jeg gerne, men det jeg tør ikke'.«