Sosu-hjælper fastholder uskyld: Anklager tegner et forkert billede

Den 61-årige sosu-hjælper, der er tiltalt for forgiftninger af fire beboere på plejecenteret Tirsdalen i Randers, fastholder i landsretten sin uskyld.

- Jeg synes, at anklageren tegner et helt forkert billede af mig.

- Det er ikke den person, jeg er, siger den tiltalte, da hun fredag eftermiddag får mulighed for at få det sidste ord, inden dommere og nævninger skal afgøre sagen.

Hun har sin arm i en slynge efter et fald i arresten og bliver siddende på sin plads ved siden af sin forsvarsadvokat, da hun kommer med sine bemærkninger.

Sosu-hjælperen blev i Retten i Randers i februar idømt 16 års fængsel for blandt andet drabsforsøg og grov vold med døden til følge.

Men hun blev frifundet for den straffelovsmæssigt alvorligste anklage - drab.

Byretten mente ikke, at den tiltalte med sit begrænsede medicinkendskab kunne have indset, at beboerne kunne gå hen og dø af den medicin, som sosu-hjælperen ifølge byretten gav dem.

Senioranklager Anette Wolf Pedersen har i sine afsluttende bemærkninger lagt vægt på, at den tiltalte i 2011 gennemgik et avanceret medicinkursus.

- Hun (den tiltalte, red.) ved meget mere om medicin, end hun vil give udtryk for.

- Da hun gav medicin til beboerne, som de ikke fik ordineret, vidste hun udmærket, hvad det kunne få af konsekvenser, lød det fra anklageren, som i landsretten går efter en skærpet straf.

Anklageren mener også, at motivet bag de forbrydelser, sosu-hjælperen beskyldes for at have begået, muligvis skal findes i hendes personlighed.

- Man kan godt gøre sig nogle tanker. Kan det være behovet for spænding eller opmærksomhed?

- Kan det være en form for hævn over arbejdspladsen, fordi hun har følt sig uretfærdigt behandlet og oplevet, at hun ikke er blevet hørt?

Forsvarsadvokat Henrik Garlik kom i sine afsluttende bemærkninger med en opfordring til dommere og nævninger om at lade tvivlen komme den tiltalte til gode.

Der er ingen håndfaste beviser, der entydigt peger på, at den 61-årige plejehjemsansatte skulle have givet medicin, de ikke skulle have, lød det fra advokaten.

- Der er ikke nogen, der har set min klient give den pågældende medicin, hverken ansatte, beboere eller pårørende.

- Der er heller ikke fundet emballage på stedet med fingeraftryk eller lignende fra hende.

- Min klare opfattelse er, at der ikke er nogen tekniske beviser for, at min klient er skyldig i forhold til den rejste tiltale, lød det fra Henrik Garlik.

Landsretten afgør skyldsspørgsmålet på torsdag.

Hvis den tiltalte findes skyldig, skal der herefter tages stilling til straffen.

