Søren Pape flirter med regeringen: Åbner for at stemme ja til afgørende socialdemokratisk valgløfte

Godmorgen. Så er navlestrengen klippet til 4. august, og der er nu kun 28 dage tilbage af sommeren 2020. Til gengæld er der nu endelig varme på vej – vi skal bare lige vente én dag mere.

Tirsdagen er samtidig dagen derpå for Morten Messerschmidt, der mandag eftermiddag blev udpeget som ny næstformand i Dansk Folkeparti. Det kan du læse om her, inden du længere nede kan læse nyheden om, at dele af Dansk Folkepartis kommende planer muligvis strider mod Grundloven.

Vi indleder naturligvis overblikket med de seneste coronatal, og her har sommeren også sat sit præg. Ifølge eksperterne er smittetallet stigende, og det kan skyldes, at vi er meget ude i sommerlandet og slækker lige lovligt meget på hygiejnen.

Dagens coronatal:

Antal bekræftede smittede i Danmark: 13.996 (+207 siden fredag)

Antal, der har overstået smitten: 12.682 (+104 siden fredag)

Bekræftede døde i Danmark: 616

Antal døde på verdensplan: 692.679

Antal bekræftede smittede på verdensplan: 18.224.253

Du kan se flere coronatal for Danmark her og på verdensplan her.

Mørklagte oplysninger udløser en »særlig undersøgelse« af Forsvarets Efterretningstjeneste

Berlingske beretter tirsdag også om en usædvanlig undersøgelse af Danmarks militære efterretningstjeneste. Hvad der er årsag til undersøgelsen, er mørklagt, men undersøgelsen er af en karakter, så et særligt tilsyn må træde til. Det afslører Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET), der skal stå for undersøgelsen mandag.

Tilsynet har til opgave at kontrollere, om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Politiets Efterretningstjeneste (PET) overholder loven.

Tilsynets arbejde er sat i gang på baggrund af en stor mængde nye oplysninger om Forsvarets Efterretningstjenestes arbejde. Undersøgelsens omfang betyder, at tilsynets årlige rapport om Forsvarets Efterretningstjeneste udskydes i mindst en måned, hvilket ifølge eksperter er usædvanligt.

En række eksperter undrer sig over sagen, og Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, er bekymret.

»Jeg tænker, at der skal meget til, før TET holder en redegørelse tilbage. Og vi ved endnu ikke, hvad det reelt handler om, men jeg bliver bekymret for, at der er problemer på vej.«

Læs hele historien her.

DFs »opgør med islamiseringen« strider mod Grundloven

I Berlingske kan man også læse, at DFs såkaldte »opgør med islamiseringen«, som de for nylig præsenterede »seks konkrete bud« på i et interview i Avisen Danmark, kan være i strid mod Grundlovens bestemmelser.

DF ønsker blandt andet et forbud mod muslimske tørklæder for piger under 18 år, et forbud mod bønnekald fra moskeer, et stop for både oprettelsen af nye muslimske friskoler og et stop for nye moskeer.

»Jeg vil sige, at det er i strid med Grundloven, for retten til at gå klædt, som man vil, er vel også en almindelig borgerlig rettighed. Skal man gribe ind, skal der være nogle relevante grunde til at gøre det,« vurderer juraprofessor Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet med henvisning til Grundlovens paragraf 70, der modsætter sig diskrimination på baggrund af blandt andet religion og afstamning.

Læs hele historien her.

Morten Messerschmidt og Kristian Thulesen Dahl under DFs sommergruppemøde på Sandbjerg Gods ved Sønderborg mandag den 3. august 2020. Fold sammen Læs mere Læs mere

Stort fald i brystkræftscreeninger under coronakrisen

Berlingske kan i dag fortælle, at der er sket et markant fald i antallet af kvinder, som har ladet sig screene for brystkræft under coronakrisen. Kvinder i alderen 50 og 69 år bliver hvert andet år bliver tilbudt en mammografi – en røntgenundersøgelse af brystet.

Tal fra regionerne viser, at der på landsplan er sket en nedgang i antallet, der er blevet screenet, på omkring 20 procent for marts og april sammenlignet med sidste år.

»Mange har været nervøse for at blive smittet på hospitalet, så man kan godt forstå, at folk ikke havde lyst til at skulle ind og blive brystkræftscreenet, da usikkerheden over coronaen var på sit højeste. Men det vil være forfærdeligt, hvis coronaen får den negative følgevirkning, at der er brystkræfttilfælde, der ikke opdages i tide. Derfor vil jeg virkelig opfordre folk til at lade sig undersøge,« siger formanden for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (K).

I Region Hovedstaden har man siden begyndelsen af sommeren sendt påmindelser ud til de kvinder, der ikke er blevet screenet.

Læs hele historien her.

Konservative åbner for eventuel støtte til regeringens forslag om tidlig pension

I Jyllands-Posten kan man tirsdag læse, at de Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, kommer med en fremstrakt hånd til regeringens forslag om retten til tidligere pension.

De Konservatives leder, Søren Pape Poulsen, er klar til at bringe konservative mandater i spil, men det er ikke noget, der sker gratis. Skal de Konservative stemme for forslaget, kommer det til at »koste på skatten«.

»Det kan være på virksomheder, det kan være personskatten, det kan også være arveafgiften. Jeg er ikke karrig med det,« siger Søren Pape Poulsen til Jyllands-Posten.

Jyllands-Posten fortæller, at hidtil har de blå partier afvist modellen, hvor Socialdemokratiet ønsker, at tidlig folkepension skal være en generel ret, uanset om man er nedslidt eller ej. Kun Enhedslisten, SF og Alternativet har hidtil givet deres støtte til Socialdemokratiets forslag.

Ifølge Jyllands-Posten vil forslaget med de Konservatives mandater nå de nødvendige 90 mandater for et flertal.

Læs hele artiklen hos Jyllands-Posten her.

Nu vender børnene tilbage til en normal skole, og lærerne er bekymrede

I Information kan man tirsdag læse, at flere medlemmer af Danmarks Lærerforening er bekymrede over, at skoledagen efter sommerferien vil komme til at ligne en mere normal skolegang.

De nye retningslinjer for skoler, som Folketingets partier er blevet enige om, indebærer, at kravet om en meters afstand mellem hver elev eller lærer nu er ophævet. Det betyder, at skolerne ikke længere er tvunget til at afholde undervisningen i mindre hold med færre elever.

»Bekymringen går på at minimere risikoen for smitte inden for de gældende regler. Før sommerferien havde vi mindre hold og kortere dage, så nu melder spørgsmålene sig selvfølgelig: Hvordan kan vi have en tryg skole under normale forhold, samtidig med at coronavirussen stadig er her?« siger Regitze Flannow, der er medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse.

Flere eksperter på området, som Information har talt med, kan endnu ikke sige, hvad de nye tiltag på skoleområdet kan have af konsekvenser for smittespredningen.

Læs hele artiklen her.

Det sker i dag

Regnskaber:

En række virksomheder kommer med halvårsregnskaber, heriblandt danske FLSmidth, BankNordik og internationale giganter som Hugo Boss, Sony, Bayer, Disney, BP og Easyjet.

Coronatal:

Kl. 14 kommer de seneste tal fra Statens Serum Institut om udviklingen af covid-19 i Danmark.

Udbuddet på boligmarkedet:

Boligsiden offentliggør nye tal over udbuddet på boligmarkedet pr. 1. august.