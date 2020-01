Søren Espersen kaster sig ind i strid mellem højrefløjsaktivisten Tommy Robinson og Danmarks Radio: »DR svindler og manipulerer«

En strid mellem den kontroversielle britiske højrefløjsaktivist Tommy Robinson og Danmarks Radio har nu fundet vej til den danske politiske debat i form af et opslag fra Dansk Folkepartis Søren Espersen, hvori folketingsmedlemmet beskylder DRs aktualitetsprogram »Deadline« for at bedrive »fake news«.

Sagen tog sin begyndelse i sidste uge, da Tommy Robinson, der var i København for at modtage en pris fra Trykkefrihedsselskabet, gæstede »Deadline«. Det samme gjorde Trykkefrihedsselskabets Aia Fog, og under interviewet med hende fik hun forevist et klip, hvori Tommy Robinson opsøger historiker og klummeskriver for The Independent Mike Stuchbery, der i programmet præsenteres som reporter for avisen.

I videoklippet opsøger Tommy Robinson Mike Stuchbery på hans bopæl og står længe og kalder på ham gennem døren, mens han gentagne gange banker på. Mike Stuchbery har flere gange skrevet kritisk om Tommy Robinson, og han har tidligere været involveret i en kampagne for at bidrage økonomisk til et søgsmål mod Robinson.

Optog sin egen video efter udsendelsen

Konflikten mellem de to britiske debattører fandt sidste forår vej til de britiske medier, og Stuchbery har også offentliggjort sin egen udlægning af sagen.

På baggrund af videoklippet spørger »Deadline«-vært Steen Nørskov Trykkefrihedsselskabets Aia Fog, om det er en værdig måde for en prismodtager at optræde på, hvilket hun efter lidt omveje forholder sig til.

Men efter udsendelsen har Tommy Robinson offentliggjort sin egen video, hvori han kritiserer »Deadline«-redaktionen og vært Steen Nørskov for at udelade fra programmet, at Mike Stuchbery, som Robinson altså opsøger i videoen, ifølge Tommy Robinson har været involveret i en aktion, der resulterede i en video med dødstrusler mod Robinsons børn. Det er ifølge Robinson den egentlige årsag til, at han opsøgte Stuchbery på sin bopæl.

Tommy Robinson har mest af alt skabt sig et navn ved at fortælle om sin voldsomme misbilligelse af muslimsk indvandring og islam. Fold sammen Læs mere Læs mere

»SKANDALE!!«

I videoklippet, som Tommy Robinson selv har optaget i »Deadline«-studiet umiddelbart efter udsendelsen, konfronterer han vært Steen Nørskov, som han beskylder for at »lyve for befolkningen« og for at producere »fake news«. Tommy Robinson fortsætter kritikken af værten i et par minutter, mens Nørskov følger ham ud af bygningen.

Efterfølgende har Dansk Folkepartis Søren Espersen grebet sagen i luften og betegner i et opslag på Facebook udsendelsen som en »SKANDALE«. Han beskylder ligesom Tommy Robinson »Deadline«-redaktionen for manipulation, løgne og »fake news«.

»DR svindler og manipulerer med Tommy Robinson interview i Deadline. [...] Deadline og den bedrageriske »journalist« Steen Nørskov lavede bevidst manipulation/FAKE NEWS i Deadline med Tommy Robinson. Det hele er fanget på kamera,« skriver Søren Espersen.

»Vi har simpelthen ikke fundet noget, der peger i den retning«

Robinson er tidligere leder af den stærkt islamkritiske gruppe English Defence League og dømt for flere kriminelle forhold. Han lægger ikke skjul på, at han i det hele taget nærer en dyb mistro til etablerede medier, hvilket Berlingske også fik at føle, da avisen mødte ham under hans nylige besøg i København.

Heidi Robdrup, redaktionschef på »Deadline« »Hverken jeg eller DR vil blande os i, hvad Søren Espersen eller andre folkevalgte deler på sociale medier. Men jeg synes da, at vi allesammen har et ansvar for at sikre os, at det, vi deler, også er korrekt.«

Hos Danmarks Radio har Heidi Robdrup, redaktionschef for »Deadline«, også set Tommy Robinsons video. »Deadline«-redaktionen har forud for programmet undersøgt sagen om fejden mellem Robinson og Mike Stuchbery, men har ikke fundet dokumentation for, at Stuchbery er involveret i truslerne mod Robinsons børn.

»Vi researcher selvfølgelig grundigt op til sådan et interview. Og vores research viser intet om, at den journalist, der bliver opsøgt på privatadressen af Tommy Robinson, skulle være involveret i de trusler, der bliver fremsat mod Tommy Robinsons børn af en venstreekstremist. Vi nævner i programmet, at Tommy Robinson selv er blevet udsat for trusler, men vi kan altså ikke finde nogen kobling mellem Mike Stuchbery og dem, der har fremsat truslerne,« siger Heidi Robdrup.

Så journalistisk mener I at have et solidt grundlag for interviewet?

»Vi har i hvert fald forsøgt at researche os frem til, om der skulle være nogen tilhørsforhold, som vi ikke var klar over. Det har vi ikke kunne finde.«

Hvad siger du til, at Søren Espersen nu melder sig i debatten og viderebringer den samme kritik som Tommy Robinson?

»Hverken jeg eller DR vil blande os i, hvad Søren Espersen eller andre folkevalgte deler på sociale medier. Men jeg synes da, at vi allesammen har et ansvar for at sikre os, at det, vi deler, også er korrekt. Og jeg ved ikke, om Søren Espersen har lavet noget research selv; men jeg vil da gerne se hans dokumentation for, at det, han viderebringer, er korrekt.«

I har ikke fundet dokumentation for, at der er en forbindelse mellem Mike Stuchbery og truslerne mod Tommy Robinsons børn. Har I omvendt fundet noget, der peger på, at Tommy Robinson ikke har ret?

»Nu plejer bevisbyrden, når man beskylder nogen for noget, jo at gå den anden vej. Jeg har heller ingen dokumentation for, at Elvis ikke lever.«

Men selv om I ikke har fundet dokumentation for det, kan Tommy Robinson jo i princippet godt have ret?

»Og derfor vil vi selvfølgelig gerne vide det, hvis han har ret. Vi ville jo ikke ignorere beviser, der peger i modsat retning af vores historie. Havde vi haft dokumentation for, at der var en sammenhæng mellem Mike Stuchbery og truslerne mod Tommy Robinsons børn, så ville det jo være journalistisk vigtigt. Men vi har simpelthen ikke fundet noget, der peger i den retning,« siger Heidi Robdrup.

Berlingske har også talt med Søren Espersen og følger op på sagen.