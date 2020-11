Socialdemokratiet holder på vælgerne trods minkskandale: Men tilliden er begyndt at falde, og straffen venter forude, mener kommentator

Der er foreløbigt ingen vælgerflugt at spore hos Socialdemokratiet på trods af den seneste uges voldsomme kritik af partiet i forbindelse med minkskandalen.

I en helt ny politisk meningsmåling fra Kantar Gallup står partiet til at få 29,2 procent af stemmerne, hvis der var folketingsvalg i morgen.

Det er på samme niveau som i oktober, hvor tallet lød på 29,4 procent.

Men det er ikke så underligt, at målingen ikke tildeler Socialdemokratiet en stor vælgerlussing.

»Den er lavet på et tidspunkt, hvor det her ikke har sat sig i vælgerbefolkningen endnu,« siger Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen.

Undersøgelsen er gennemført fra 6. november til 12. november.

Thomas Larsen drager en parallel til Radikale Venstres sexismesager, der førte til Morten Østergaards afgang. Her gik der også en rum tid, før målingerne viste et betydeligt fald.

Thomas Larsen, Berlingskes politiske kommentator »Jeg tror, at der er mange vælgere, der sidder med stor forbløffelse, og nogle er også vrede over, at regeringen simpelthen ikke har haft lovhjemmel til at gennemføre så drastiske beslutninger.«

Men Socialdemokratiet kommer ikke til at undgå vælgerflugt. Straffen venter forude, vurderer Thomas Larsen.

»Jeg er stensikker på, at vi kommer se en nedgang. De får en tur. Det er kun et spørgsmål om størrelsen på tilbageslaget. Jeg kan ikke forestille mig andet,« siger han.

»Jeg tror, at der er mange vælgere, der sidder med stor forbløffelse, og nogle er også vrede over, at regeringen simpelthen ikke har haft lovhjemmel til at gennemføre så drastiske beslutninger,« siger Thomas Larsen med henvisning til den ulovlige ordre, der handlede om aflivning af raske mink uden for sikkerhedszonerne i Nordjylland.

Faldende tillid

Rent parlamentatisk vil skandalen ikke bringe statsministeren eller Socialdemokratiet i nogen farezone. Men ifølge Thomas Larsen kan det være en stor fare for statsminister Mette Frederiksen (S), hvis minkskandalen medfører en generel mistillid til regeringens coronastrategi.

Det vil være »virkelig farligt« for hende.

»Og vi har faktisk allerede set nogle små tegn på, at tilliden falder,« siger Berlingskes kommentator.

Som han påpeger, har nye undersøgelser fra Aarhus Universitet vist, at danskernes tillid til regeringens coronahåndtering ligger på det laveste niveau siden maj, hvor forskerne fik de første resultater.

Onsdag svarede knap 56 procent af de deltagende i undersøgelsen, at de har tillid til strategien, hvilket er et fald på otte procentpoint på fire dage.Tilliden har tidligere toppet på 76 procent.

Kigger man bredere på Gallups nye meningsmåling, har blokkene forskudt sig lidt i forhold til tidligere.

»Rød bloks føring er ikke længere så overvældende, som den har været tidligere, så på den måde ser vi en normalisering af dansk politik i den her måling,« siger Thomas Larsen.

Målingen viser også, at Det Konservative Folkeparti fortsætter på omkring ti procent, hvilket ifølge Thomas Larsen er et højt niveau.

»Desuden er det en måling, der bør vække ren jubel hos Nye Borgerlige. Det er et kæmpe spring frem,« siger Thomas Larsen.

Nye Borgerlige står til 8,9 procent af stemmerne, hvilket er det højeste niveau, som partiet nogensinde har haft i Kantar Gallups målinger. Partiet overhaler i målingen dermed Dansk Folkeparti, som ligger til at få 5,6 procent.