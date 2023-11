Smitten stiger blandt danskerne. Du kan selv hjælpe med at dæmme op for den

Feberen stiger, energien er lav, og der bliver hostet godt igennem i de danske hjem.

For lige nu har fem forskellige infektioner indtaget landet, og smitten er støt stigende.

Og selvom det er sygdomssæson, så er situationen lige nu alligevel bemærkelsesværdig, fortæller Bolette Søborg, der er overlæge og sektionsleder hos Statens Serum Institut.

»Det er efterår og snart vinter, så det er forventeligt, at smitten stiger lige nu. Det, der er usædvanligt for nogle af sygdommene, er, hvornår de er gået i gang, og hvor meget smitte der egentlig er,« siger hun til Berlingske.

Hver uge måler Statens Serum Institut på smitten blandt danskerne, og i denne uge er den stigende for både covid-19, RS-virus, influenza, mycoplasma og kighoste.

Heldigvis er der en række måder, hvorpå du kan forebygge, at du selv eller din omgangskreds bliver smittet.

Særligt alvorligt for små børn

Især niveauet af kighoste i befolkningen er stærkt forhøjet og har været det siden eftersommeren.

Netop kighoste skal man især være opmærksom på, hvis man er i kontakt med små børn.

Det er nemlig børn under et år og især børn under seks måneder, der er i risiko for at få et alvorligt forløb med kighoste.

Og her er den bedste forebyggelse ganske simpel: vaccination.

»Det er meget vigtigt, at mor bliver vaccineret, for det er alvorligt for spædbørn at blive smittet. Derudover er der typisk også andre børn i søskendeflokken og en omgangskreds, der også har små børn. Og det er her, du kan bære det med,« siger Bolette Søborg.

Selvom børn vaccineres for kighoste, både når de er tre og fem måneder gamle – og igen når de er et år – kan de risikere at blive smittet i mellemtiden. Og de er ikke lige så godt dækket ind, før de har fået de to første vacciner.

Kighoste er ligesom mycoplasma en bakterie. Det betyder, at man kan blive behandlet med antibiotika, der dog afhænger af en lægefaglig vurdering, forklarer overlægen.

Men det gælder ikke for virussygdommene.

Du ved det godt: Bliv hjemme

Både covid-19, RS-virus og influenza er virussygdomme, og her er smitten også stigende. Influenzasmitten er fordoblet siden sidste uge, og sæsonen er i gang nu, selvom det er en måneds tid tidligere end normalt.

For at forebygge at blive ramt af virussygdommene influenza og covid-19 anbefaler Bolette Søgaard ligeledes, at man bliver vaccineret, hvis man er i en af risikogrupperne.

»Vi kan se, at der er plads til, at flere kan blive vaccineret. Så det er nok ikke nogen super god idé at gå og vente. For vi kan se, at når der kommer en fordobling i smitten af influenza i løbet af en uge, så er det, fordi den for alvor er på vej op,« siger hun.

Men hvis du alligevel når at blive syg, kan det være svært at vurdere, hvad du er smittet med – og hvordan du skal håndtere det.

RS-virus og kighoste har det tilfælles, at man får meget voldsomme hosteanfald. Men ellers har mange af sygdommene overlappende symptomer.

Derfor anbefaler Bolette Søgaard, at man skal forsøge at vurdere, hvor syg man føler sig.

Og hvis det er ens børn, der er ramt, skal man ganske simpelt se på, hvordan de ser ud: Om de virker syge og alment påvirkede og om de for eksempel har voldsomme hosteanfald.

»Man skal gå til læge, hvis man føler sig mere syg, end at man kan klare det derhjemme. Men ellers skal man blive derhjemme, og så er det bedste råd jo, at man ikke skal bevæge sig på arbejde, i skole eller daginstitution, når man har symptomer. For det er der, man smitter,« siger hun og fortsætter:

»Når man gør det, holder man smitten kørende, og så kan man lægge hele sin arbejdsplads ned med sygdom«