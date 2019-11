Smertestillende medicin steg 11.236 procent fra den ene dag til den anden – her er de ti største prishop på medicin

11.236 procent.

Så mange procent steg prisen på det smertestillende lægemiddel Abstral fra virksomheden Paranova Danmark fra den ene dag til den anden. En pakke med 30 tabletter kostede i starten af juni 24,4 kroner for en pakke med 30 tabletter. Men pludselig steg prisen til 2.765,95 kroner.

Prisen på lægemidler hos danske apoteker er udsat for en række voldsomme prishop, som Berlingske søndag kunne fortælle.

Alene i 2019 har der været over 1.000 prishop, hvor prisen er blevet fordoblet.

Det er ikke apotekerne, men producenterne af lægemidlerne, der i auktionsrunder indrapporterer priser til lægemiddelstyrelsen hver 14. dag.

På den ene side roser foreningen Danske Patienter systemet, fordi prismodellen har været med til at sikre, at Danmark har nogle af de laveste priser på kopimedicin i Europa. Omvendt er foreningen bekymret og finder prishoppene »dybt problematiske«, fordi man mener, at prishoppene kan få alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for patienterne.

»Det kan føre til, at nogle måske lader være med at tage for eksempel blodtryksmedicin eller antidepressiva,« sagde direktør i Danske Patienter Morten Freil til Berlingske.

Ofte kan patienter finde et andet lægemiddel, der kan bruges i stedet for, hvis et specifikt lægemiddel bliver dyrere eller udgår. Men bemærk, at nummer to på listen også er Abstral, men fra en anden producent. Her steg prisen tidligere på året op til cirka 2.800 kr.

Der findes selvfølgelig andre smertestillende midler med forskellige virkninger og bivirkninger. Men da patienterne kan reagere forskelligt, kan det have konsekvenser for nogle patienter at skifte medicin, oplyser Lægemiddelstyrelsen.

Snarlig udløbsdato

Det er meget almindeligt for de over 1.000 prishop, som fandt sted i 2019, at de varer i en periode, hvorefter prisen falder igen. Det gælder eksempelvis Zalasta, der er et middel mod psykoser. Her varede prishoppet fra juni til september. For andre lægemidler er prishoppet af kortere varighed.

Flere medicinalselskaber har forklaret, at prishoppene skyldes den globale forsyningssituation eller eksempelvis ompakning til det lille danske marked.

Med til historien om lægemidlet Abstral hører, at prisen var lige så høj i 2017 og 2018, da produktet kom på markedet. Det er ikke ualmindeligt, at prisudviklingen danner en U-formet kurve, hvilket vil sige, at prisen starter højt, hvorefter den falder for derefter at stige igen.

Berlingske har spurgt Paranova, firmaet bag Abstral, hvorfor prisen pludselig steg voldsomt. Den normale pris på Abstral er den høje pris, forklarer bestyrelsesformand i Paranova Erik Pfeiffer.

»Vi kom i en situation, hvor vi havde et stort lager med en snarlig udløbsdato. Det vil sige, at vi skal sælge varen inden en bestemt dato. Vores måde at slippe af med varen var at gå efter at nå den laveste pris på markedet, indtil vi havde solgt ud af lageret. Det sker i konkurrence med andre, så prisen på Abstral faldt drastisk nedad. Men hellere få 25 kr. pr. pakke end en situation, hvor vi får nul kroner og samtidig skal betale for destruktion. Da vi fik nye varer med en udløbsdato længere ude i fremtiden, kunne vi igen sælge til den normale pris,« siger bestyrelsesformanden.

Paranova står også bag Ellaone – en fortrydelsespille, som pludselig steg 2.124 procent. Det pludselige høje prisudsving skyldes simpelthen en fejl i indrapporteringen af priser, forklarer Erik Pfeiffer.

»Der er tale om en menneskelig fejl, hvor der blev forvekslet to varenumre, sådan at prisen i virkeligheden hørte til et helt andet varenummer,« siger Erik Pfeiffer, der understreger, at Paranova skrev ud til alle apotekerne og gjorde opmærksom på fejlen.

Her ser vi nærmere på de ti største prishop på lægemidler på danske apoteker i 2019.

Først til den absolutte højdespringer, der ikke findes magen til i perioden 2014 til i dag.

De oplyste priser er apotekernes udsalgspris.