Skønhedsklinik i Roskilde sigtet 12 gange af politiet: Holder åbent trods restriktioner

12.

Så mange gange har politiet sigtet en skønhedsklinik i Roskilde for at holde åbent – selvom det er imod covid-19-restriktionerne.

Det skriver TV 2 Lorry.

Kanalen skriver, at det drejer sig om klinikken Cliuniq på Ringstedgade, og forretningen har altså fået bøder for over 100.000 kroner, fordi den som nævnt ad flere omgange har holdt åbent.

Hver sigtelse koster i udgangspunktet 10.000 kroner, og bøden kan forhøjes ved gentagne brud på reglerne. Senest var klinikken nævnt i Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport tirsdag.

»Ved dagens tilsyn var det fjerde gang inden for en uge, at klinikken holdt åben trods lukkeforbuddet,« lyder det i døgnrapporten.

Patruljen så ifølge døgnrapporten skilte foran forretningen, hvor indehaveren og en ansat var i gang med at ordne negle på en kunde.

»For 12. gang måtte politiet hive bødeblokken frem og sigte den 34-årige mand og den 32-årige kvinde for at bryde reglerne,« står der i rapporten.

Sjællandske Medier har tidligere kunnet fortælle, at indehaveren af forretningen, Osman Al Chami, også har arrangeret en demonstration foran klinikken i februar.

Der var tale om en støttedemonstration til forretningen og et opråb mod regeringens restriktioner. Ifølge Sjællands Medier deltog omkring 70 personer til demonstrationen.

Anklagemyndigheden har ifølge døgnrapporten nu samlet alle sagerne mod skønhedsklinikken. Sagerne skal nu sendes til retten med en bødepåstand på »et efterhånden ikke ubetydeligt sekscifret beløb«.