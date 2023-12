Samfund Abonnement

»Skandaløs situation« svækker håbet, før Løkke, paven og Mette Frederiksen flyver til Dubai for at redde klimaet

Torsdag går det største klimaslag i verden i otte år i gang: COP28 i skyskrabermetropolen Dubai. En mulig »skandaløs« udvikling kan imidlertid have fået hele fundamentet under det olieorienterede formandskab til at vakle. Her er de tre vigtigste ting, du skal holde øje med, før det feberhede slag om klodens fremtid går i gang.