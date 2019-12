Skandalen i Forsvarsministeriet går tilbage til 2013: Her er advarslerne, der lød år efter år

Gang på gang blinkede advarselslamperne i Forsvarsministeriets departement.

År efter år viste rapporter udarbejdet af Forsvarsministeriets Interne Revision, at der var manglende kontrol med indkøb på Forsvarets område. Hullerne i systemet gjorde det muligt for en og samme person at bestille, godkende og modtage varer. Også selv om varen kostede adskillige millioner kroner, viser det sig.

Der er tale om de samme problemer, som Rigsrevisionen i begyndelsen af december dokumenterede.

Rigsrevisionens afsløringer fik statsrevisorernes formand til at udtale, at han i sine 20 år som statsrevisor ikke havde været ude for noget lignende. Afsløringerne har ikke blot vakt opsigt som følge af den mulige svindel, men også fordi forsvarsminister Trine Bramsen (S) efter eget udsagn ikke var informeret om problemerne.

Departementschef i Forsvarsministeriet Thomas Ahrenkiel har trods to advarsler, som han modtog på e-mail, og som omhandlede Rigsrevisionens kritik, nægtet at have kendt til kritikken før meget sent i forløbet. Thomas Ahrenkiel kunne dog have læst om problemerne i ministeriets egne revisionsrapporter. Ikke mindst den seneste rapport, der er dateret februar 2018. Ahrenkiel tiltrådte som konstitueret departementschef i december 2015, men ansvaret går længere tilbage.

Rapporterne fra Forsvarsministeriets interne revisionsenhed, som Berlingske har fået aktindsigt i, indeholder tydelige advarsler og anbefalinger. Nedenfor er en gennemgang af advarslerne fra den interne revisionsenheds rapporter tilbage til 2014.

En meget tidlig advarsel kommer dog allerede i 2013 i form af en svindelsag.

December 2013

En major blev ved retten i Roskilde dømt for mandatsvig og tyveri. Majoren, der var indkøbsansvarlig ved Forsvarets Sundhedstjeneste, havde i adskillige tilfælde faktureret sin arbejdsplads for varer fra et IT-firma, som han selv var indehaver af. På den måde havde majoren snydt sig til cirka en million kroner fra Forsvarets og dermed skatteydernes fælleskasse. Majoren blev ud over et erstatningskrav på beløbet idømt en fængselsstraf på to år, hvoraf mindst seks måneder skulle afsones. Ifølge papirer fra retten, som Berlingske har fået indsigt i, vurderede Forsvarsministeriets Interne Revision, at manglende funktionsadskillelse havde gjort kriminaliteten mulig. Med baggrund i sagen anbefalede revisionsenheden allerede i 2013, at man skulle indføre IT-systemer, der sikrede mod mulig svindel.

Dom fra retten i Roskilde fra 2013. En major udnyttede manglende funktionsadskillelse i Forsvarets systemer og blev dømt for mandatsvig og tyveri. Allerede dengang anbefalede Forsvarsministeriets Interne Revision, at man indførte en automatisk advisering, såfremt en og samme person forsøgte at købe, godkende og modtage en vare. Fold sammen Læs mere Læs mere

Februar 2014

En af de meget tidlige advarsler til departementet om, at der er problemer, er at finde i Forsvarsministeriets Interne Revisions rapport fra februar 2014. Heri står:

»Forsvarsministeriets Interne Revision vurderer sammenfattende, at bestemmelserne for funktionsadskillelse ikke i sin helhed ses at sikre etablering af en i alle sammenhænge helt tilstrækkelig funktionsadskillelse med henblik på i nødvendigt omfang at reducere risikoen for svig, fejl, uregelmæssigheder og fejlagtig regnskabsrapportering, hvilket ikke er helt tilfredsstillende.«

Et af problemerne var, at IT-systemerne ikke forhindrede, at en og samme person kunne bestille og godkende en vare.

» (...) IT-systemerne ikke har implementeret en systemmæssig understøttelse af den krævede funktionsadskillelse i forhold til varemodtagelse, hvilket er ikke helt tilfredsstillende,« lyder det i rapporten.

Berlingske har fået indsigt i rapporten med navnet »FKO bilagsgennemgang februar 2014« Fold sammen Læs mere Læs mere

December 2015

Halvandet år senere følger revisionsenheden op på sin tidligere rapport. Igen påpeges problemer med funktionsadskillelsen.

Forsvarsministeriets Interne Revision anbefaler, »at Forsvaret overvejer at etablere »de fire øjnes princip« med henblik på at reducere risiko for svig i forbindelse med indkøb,« lyder det i rapporten.

Revisorerne finder det tilfredsstillende, at Forsvarets bestemmelser opfylder Moderniseringsstyrelsens krav, men også at de ikke er tilstrækkelige til at sikre »de fire øjnes princip«.

Tekst fra rapporten »Funktionsadskillelse i DeMars«, som Forsvarsministeriets Interne Revision færdiggjorde i december 2015. Demars er administrationens økonomisystem. Fold sammen Læs mere Læs mere

November 2016

Forsvarsministeriet anmelder en sag om formodet svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse til politiet. Først i april 2019 overgives sagen til anklagemyndigheden, der i november rejser tiltale mod fem personer for bestikkelse, medvirken til bestikkelse og mandatsvig. To af personerne var ansatte i Ejendomsstyrelsen. Hovedpersonen står tiltalt for at modtage bestikkelse og for uberettiget at modtage fordele for næsten 1,74 mio. kr. til at få opført en tilbygning og renovering af sit private hus. Ifølge anklageskriftet kunne han på vegne af Ejendomsstyrelsen selv godkende både tilbud og fakturaer fra håndværkere og entreprenører.

Februar 2018

I 2018 er den for alvor gal igen.

»Forsvarsministeriets Interne Revision er bekendt med, at der i 2017 har været flere sager om muligt svig og bedrag inden for etablissementsområdet. Det er Forsvarsministeriets Interne Revisions vurdering, at årsagen til disse forhold har en direkte relation til manglende funktionsadskillelse og/eller manglende kontroller hermed,« står der i revisionsrapporten.

»Det er Forsvarsministeriets Interne Revisions vurdering, at den manglende funktionsadskillelse muliggør svig og bedrag, og at forholdet er ikke tilfredsstillende.«

Forsvarsministeriets revisionsenheds rapport med navnet »Disponering, varemodtagelse og fakturakontrol ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse februar 2018« Fold sammen Læs mere Læs mere

December 2019

I Rigsrevisionens beretning fra 6. december i år fastslås det, at der er problemer med indkøb og manglende kontrol i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Indkøb på vedligeholdelsesområdet overholder ikke regnskabsbekendtgørelsens krav til funktionsadskillelse, kontrol og dokumentation. I 54 ud 64 projekter finder Rigsrevisionen fejl. I 13 af projekterne er fejlen, at den samme person kan bestille, godkende og modtage en vare. I nogle tilfælde sker der en form for spærring, hvor betalingen af en faktura spærres, men i flere tilfælde går den person, der bestilte varen, ind og ophæver spærringen, så regningen betales.

Ved du noget om sagen, kan du kontakte journalist Steffen McGhie på e-mail stmc@berlingske.dk.