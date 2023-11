Sigtelse: Falske børnebørn svindlede sig til penge fra ældre

Københavns Politi har sigtet to mænd for at bedrage sig til store kontantbeløb fra ældre borgere.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Politiet mistænker en 27-årig og en 38-årig mand for at ringe til ældre borgere og udgive sig for at være deres børnebørn.

Ifølge politiet har de bildt de forurettede ind, at de manglede penge. Bagefter er de dukket op på den forurettedes adresse for at hente pengene under påskud af at være en ven af barnebarnet.

Foreløbigt har Københavns Politi sigtet for dem for fem tilfælde af bedrageri.

- Vi efterforsker en række yderligere sager med samme fremgangsmåde, så vi kan ikke udelukke, at de to bliver sigtet for flere forhold, siger vicepolitiinspektør Anne Katrine Kristensen i pressemeddelelsen.

Politiet har også indefrosset en bankkonto, som tilhører en af de mistænkte.

Ifølge pressemeddelelsen er der beslaglagt et større beløb på kontoen, som politiet mener, stammer fra økonomisk kriminalitet.

/ritzau/