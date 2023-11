Seks betjente anholdt for tyveri og narko i København: »Vi er dybt rystede«

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har tidligt i dag anholdt og sigtet seks politibetjente på forskellige adresser i København og omegn. Det oplyser Den Uafhængige Politiklagemyndighed i en pressemeddelelse.

Politiklagemyndigheden har i forbindelse med anholdelserne ransaget flere adresser og tjenestesteder.

Politiklagemyndigheden har sigtet de seks polititjenestemænd for tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med tjenesten, stillingsmisbrug og besiddelse samt videreoverdragelse af euforiserende stoffer.

Polititjenestemændene er mellem 26 år og 34 år og ansat hos Københavns Politi.

»Anholdelserne er sket i forlængelse af en grundig efterforskning, hvor der er fremkommet indikationer på, at de anholdte polititjenestemænd har ageret sammen i en lukket gruppe. Der er tale om en alvorlig sag, og jeg er glad for, at den koordinerede aktion er forløbet planmæssigt,« siger efterforskningschef i Politiklagemyndigheden, Niels Raasted.

De seks polititjenestemænd er efter sigtelse og ransagning blevet løsladt, og Politiklagemyndigheden fortsætter nu efterforskningen af sagen. Når efterforskningen af sagen er slut, vil den blive sendt videre til Statsadvokaten i København, som skal afgøre, om der skal rejses tiltale i sagen.

»Dybt rystede«

Chefpolitiinspektør i Københavns Politi, Søren Thomassen, reagerer på nyheden i en pressemeddelelse udsendt af Københavns Politi:

»Vi er dybt rystede over, at seks medarbejdere i Københavns Politi i dag er blevet anholdt og sigtet for grove strafbare forhold begået i tjenesten,« siger han.

Københavns Politi har selv anmeldt de pågældende medarbejdere til Politiklagemyndigheden på baggrund af »en begrundet mistanke«:

»Borgernes tillid til politiet er helt afgørende. Og en sag som denne svækker den tillid. Det er meget alvorligt. Der er tale om nogle få medarbejdere, der – ifølge sigtelserne – har forbrudt sig mod loven og svigtet det ansvar, vi er blevet givet som politi. Det er også derfor, at vi har anmeldt forholdet til DUP, da vi bliver bekendt med mistanken,« siger chefpolitiinspektør Søren Thomassen.

De pågældende medarbejdere kommer fra flere forskellige afdelinger i politikredsen, men primært fra Beredskabsenheden, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Politiklagemyndigheden oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.