Se videoen: Halvnøgne klimaaktivister smører sig ind i olie i Klimaministeriets forhal

Mandag formiddag mødte en gruppe på 20 klimaaktivister op i Klimaministeriets reception. I løbet af få minutter stod de alle afklædte i forhallen, og ministeriets medarbejdere så til, mens aktivisterne smurte hinanden ind i tyk, sort olie og vred sig på gulvet.

Gruppen er en del af den internationale folkebevægelse »Extinction Rebellion«, der opstod i England i 2018, og som gennem »fredelig civil ulydighed« vil sætte fokus på klima og opfordre magthavere til handling.

I en pressemeddelse udsendt søndag 17. november beskriver de aktionens formål:

»Aktionen har til formål at demonstrere de alvorlige konsekvenser ved fortsat udvinding af Nordsøolie og for at vise den nøgne sandhed: At olie dræber.«

Sylvester Langvad, der er medlem af Københavns lokalgruppe i »Extinction Rebellion« håber, at aktionen kan overbevise klimaminister Dan Jørgensen (S) om, at den igangværende udbudsrunde vedrørende udvinding af olie og gas i Nordsøen skal afbrydes med øjeblikkelig virkning.

»Forureningen fra olie og gas fra de områder, hvor vi allerede udvinder olie i Danmark alene, er nok til at overskride Danmarks mål for vores samlede udledning. Hvis vi skal leve op til vores internationale ansvar og Paris-aftalen, bliver vi nødt til at omlægge til vedvarende energi« siger han til Berlingske.

Debatten om udvinding af Nordsøolie og en mulig forøgelse af produktionen vil give olieselskaber rettigheder til at udvinde fossil energi indtil 2055.

Samtidig har regeringen sat et mål om at gøre Danmark CO 2 -neutralt i 2050, og flere interesseorganisationer og støttepartier har kritiseret udbuddet og den mulige forøgelse af olie- og gasproduktion, der følger det, for at gå imod Danmarks klimamål.

»Extinction Rebellion« håbede, at klimaministeren ville overvære aktionen i forhallen, men han var ingen steder at finde.

»Jeg synes alligevel, det var en god aktion, for vi fik det budskab igennem, som vi gerne ville. Jeg håber, det kan inspirere til, at flere vil være med til politisk aktivisme og politisk teater, så kan presse magthaverne til at handle på deres ord.«